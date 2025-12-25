2026春節9天假「出國排行」 東京奪冠 首爾第4

明年春節9天連續假期，台灣民眾的出國旅遊熱情持續高漲，根據旅遊網統計，熱門目的地排行榜前四名分別為東京、曼谷、大阪及首爾，其中首爾因旅遊熱度快速上升而擠進第四名。東北亞春節航線票價中位數維持在2.7萬元，專家建議避開2月14日至16日出發能更省荷包。此外，國際郵輪旅客今年突破114萬人次，觀光署也提出相關契約草案加強保障旅客權益，同時多家國籍航空積極在春節前增加新航點與航班。

春節9天假出國排行。（圖／TVBS）

根據旅遊網統計的熱門目的地排行榜，台灣民眾明年春節出遊首選仍是日本東京，泰國曼谷和日本大阪分別位居第二及第三名。值得注意的是，韓國首爾因今年旅遊熱度快速上升，成功擠進第四名。排行榜第五至第十名依序為沖繩、香港、上海、釜山、福岡及名古屋，其中釜山的票價甚至出現翻倍上漲的情況。

春節9天假出國排行。（圖／TVBS）

旅遊業者發現，春節期間熱門時段的機位已經快要售罄，尤其是東北亞航線集中在連假第一天2月14日至初二2月18日。雖然票價約2.7萬元，但整體並未出現明顯漲幅。機票達人傑西大叔表示，部分航點甚至還有更便宜的票價出現。他建議民眾想要入手低價過年機票，最好提早半年以上預訂，或是避開2月14日至16日的高峰期間出發，以達到精省荷包的目的。

在郵輪旅遊方面，今年國際郵輪預估實際到港數達567艘次，旅客人數突破114萬人次創下新高。為了因應不斷出現的旅遊糾紛，觀光署提出郵輪個別旅遊定型化契約草案，規定未來契約不能出現「僅供參考」等模糊字眼，業者也不能變相加價。若因旅行業者造成行程未依照合約進行，旅客可以按日求償，權益更有保障。

國籍航空公司也積極搶攻春節市場，紛紛在春節前增加新航點與航班。虎航將於12月23日開航高雄、台南直飛日本熊本航線，單程票價2000元有找。星宇航空則將於明年1月15日開始直飛新航線，長榮航空也於1月16日將桃園至米蘭的航班增加至每天一班。這些新增航線不僅豐富了民眾的旅遊選擇，也為春節旅遊市場增添更多可能性。

