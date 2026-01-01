2026春聯「火馬飛騰，德旺科祿權」 靈鷲山講堂、分院免費索取

靈鷲山2026新春春聯，即日起於靈鷲山無生道場、聖山寺、福城、寂光寺、全台講堂及分院及宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／新北報導〕今天(1日)是2○26年第一天，各宗教團體應景推出春聯安定人心，靈鷲山佛教教團開山住持心道法師親題「火馬飛騰，德旺科祿權」，以溫厚筆意提醒世人在紛擾漩渦中，以德行覺醒內心，以利他形塑未來，共同迎向2○26燦爛光明的一年。

靈鷲山佛教教團表示，新年春聯傳遞正能量與「德行共好」的祝福，即日起於靈鷲山無生道場、聖山寺、福城、寂光寺、全台講堂及分院及宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。

心道法師指出，面對火馬年的熾熱能量，人們更需以覺性的清明調伏念頭，以德性的踏實穩住腳步，才能在動盪中站穩方向。德性絕非空談，須透過日常實踐積累善行。只要願意從日常開始，捨棄私利，放下隔閡，搭起互助的橋梁，分裂便能趨向和諧，猜忌也能轉為共生。

靈鷲山佛教教團指出，馬年春聯右下角特別印有五輪塔圖樣，象徵地、水、火、風、空宇宙五大元素，寓意化解五種災難，祈願轉厄為安。底圖襯著「八吉祥」圖案，以法輪、寶傘、寶瓶、寶蓋、蓮花、雙魚、法螺、盤長結，祝福大家幸福、圓滿。

