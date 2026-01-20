2026春藝《加勒比海盜 神鬼奇航：鬼盜船魔咒》電影草地音樂會

【記者 王雯玲／高雄 報導】2026高雄春天藝術節將驚喜呈現《加勒比海盜：神鬼奇航—鬼盜船魔咒》電影草地音樂會，於3/7（六）-3/8（日）假於高雄市立美術館草坡磅礡登場。本場電影交響音樂會由指揮吳曜宇領軍，高雄市交響樂團現場演奏克勞斯・巴德爾(Klaus Badelt)與漢斯・季默(Hans Zimmer)為電影量身打造的經典配樂，並於大銀幕同步放映全版電影，帶領觀眾以嶄新的感官體驗，沉浸於這部驚奇冒險的傳奇鉅作之中。

由Disney Concerts製作並授權的《加勒比海盜 神鬼奇航：鬼盜船魔咒》為風靡全球的〈加勒比海盜 神鬼奇航〉系列首部曲，當年上映即在口碑與票房上締造亮眼成績，並創下紀錄。適逢電影問世23週年，本次電影音樂會更是首度在台灣演出，特別邀請影迷與樂迷朋友們，在星空下、草地上，登上神秘的鬼盜船，跟隨傳奇的傑克・史派羅船長，在無所畏懼的音浪中啟航，探索封印於厄茲提金幣上的詛咒傳說，並展開一場拯救伊莉莎白・史旺的驚險航程。

此次高雄市交響樂團將於大銀幕同步放映電影的同時，現場演奏經典不朽的配樂。KSO以年輕、充滿活力且勇於跨界著稱，兼具古典深度與多元創新，期盼在電影草地音樂會，為觀眾帶來一場視聽震撼的音樂盛宴，向這部不朽的冒險傳奇致敬。

《加勒比海盜 神鬼奇航：鬼盜船魔咒》電影草地音樂會有優惠 (同場次購買四張，享九折優惠)，另規劃有文化幣-青年席5折優惠與雙響套票；觀眾購票可洽OPENTIX售票網。本節目特別感謝高雄春天藝術節藝文支持：聯邦銀行、嘉鴻遊艇、隆興鋼鐵。節目詳情請上高雄春天藝術節官網https://ksaf.khcc.gov.tw或高雄春天藝術節FB、IG查詢。（圖／文化局提供）