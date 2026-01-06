2026春遊彰化12個鄉鎮市 遊賞大波斯菊、向日葵、百日草花海美景一次看！

彰化縣有「花的故鄉」美名，每年冬末春初花海齊放，美不勝收！114年彰化全縣景觀作物推廣面積達283公頃，其中花海面積達3公頃以上之區域共有彰化市、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、社頭鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮、二林鎮、和美鎮、伸港鄉、線西鄉及埤頭鄉等12個鄉鎮市。雖非每處花海皆規劃活動，但農民樂於開放田區供民眾參觀拍照，讓遊客親近農村，留下美好回憶。

（★小提醒：花期通常會因天候狀況而變動，敬請把握最佳觀賞期賞花）

花卉綻放百花盛開

為活化冬季農地景觀，彰化縣政府多年來持續推動「冬季裡作期間種植景觀作物計畫」，與各鄉鎮（市）公所、農會共同合作，鼓勵農民於冬季裡作期間種植大波斯菊、黃波斯菊、向日葵、百日草等景觀作物，打造兼具農業生產與觀光休憩功能的田園風貌。走入花卉綻放的田野，親身感受百花盛開的季節與時光。

金黃耀眼的向日葵（圖片來源：Getty Creative）

花海亮點一次看

114年推廣面積：全縣共 283 公頃

大型花海（3公頃以上）：彰化市、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、社頭鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮、二林鎮、和美鎮、伸港鄉、線西鄉、埤頭鄉（共12鄉鎮市）

花種繽紛：大波斯菊、黃波斯菊、向日葵、百日草等

「2026春遊彰化賞花海」系列活動

「2026春遊彰化賞花海」系列活動由7個鄉鎮市公所及農會接力舉辦，首先由田中鎮農會於「望高瞭」規劃花海專區，設置以稻草製作的「蠟筆小新」、「小小兵」等裝置藝術，與廣闊的波斯菊花海相互映襯，吸引大批遊客前來賞花打卡。接著芬園鄉農會辦理花海暨拔蘿蔔活動，活動邁入第6屆，今年更擴大開放2公頃農地，提供超過5萬根蘿蔔，收穫滿滿。

後續將由秀水鄉公所「115年金陵花海節活動」、鹿港鎮公所「2026鹿港花遊記」、彰化市公所「2026 Bloom 彰化－浪漫相遇」、花壇鄉公所「焢吧焢焢～來焢吧！」以及社頭鄉公所「社頭農遊季」等活動接力登場，5個公所各自展現不同花海主題與在地特色。活動期間除規劃地方農特產品展售、特色小吃品嘗外，還有抓泥鰍及焢窯等農村體驗活動，並設置稻草藝術與彩燈裝置，讓大小朋友盡情遊玩、拍照留念。

◆田中鎮農會｜望高瞭花海：稻草「蠟筆小新」「小小兵」裝置＋波斯菊花海，人氣爆棚

◆芬園鄉農會｜花海暨拔蘿蔔：第6屆登場，開放 2 公頃農地、5萬根蘿蔔，拔好拔滿

◆秀水鄉｜115年金陵活海節：1月10日在彰化縣秀水鄉金陵村玉陵宮旁舉辦風箏花海嘉年華，數十公頃的花田被波斯菊、向日葵染上鮮豔色彩，還有懷舊焢窯等精彩活動。

◆鹿港鎮｜2026鹿港花遊記

◆彰化市｜2026Bloom彰化－浪漫相遇

◆花壇鄉｜焢吧焢焢～來焢吧！

◆社頭鄉｜社頭農遊季

2026春遊彰化賞花海（圖片來源：彰化縣政府）

2026花在彰化農曆春節

四處綻放的花海如同海岸的波浪般席捲而來，千萬別錯過一年一次的農田花海美景，此外2月17日（大年初一）至3月1日，溪州公園將舉辦「2026花在彰化」活動，春節期間相約彰化，漫遊壯麗花海、感受繽紛花景，用鏡頭捕捉最美好的春日回憶。

資料來源：彰化縣政府

資料整理：Vinge

