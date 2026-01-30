2026春遊花之饗宴 荷蘭伊斯坦堡鬱金香、日韓賞櫻 絕美綻放

荷蘭庫肯霍夫鬱金香花園為全世界最大

感受春天的律動，預約美好的旅程，世邦旅遊隆重推出2026春季旅遊系列，精心安排包括歐洲、日本、韓國、土耳其、郵輪等，滿足不同旅客的需求，為避免向隅，安排春遊賞花要趁早！

鬱金香原產地的土耳其，每年４月在伊斯坦堡城市內處處可見

每年春天在歐洲，世邦旅遊精心推薦「花之饗宴」系列，首推擁有全世界最大鬱金香花園的荷蘭庫肯霍夫鬱金香花園(Keukenhof)，佔地廣達80公畝，每年3月中旬至5月中旬左右，上百萬鬱金香及其他花卉爭奇鬥艷，美不勝收。世邦旅遊推出兩套【荷比法10日】行程，採用長榮航空直飛巴黎、阿姆斯特丹的航點，包裝單點及雙點不走回頭路的多元化行程，除了帶您春遊荷蘭賞鬱金香花，更有來歐洲不可錯過的花都巴黎，體驗濃厚的歐洲春日氛圍。

國營常陸海濱花園有舖滿盛開的芝櫻

說到春季賞花，怎能錯過國人最愛的日韓賞櫻行程。狹長型的日本，從南而北櫻花一路綻放，世邦旅遊同步規劃了大阪關西、東京關東、東北到北海道等各地的賞花行程，其中在關西安排走訪最經典的大阪、京都、奈良賞花勝地，東京則來到景緻秀麗的箱根、鎌倉，3/31出發日都是在最佳賞花期間前往，滿開的機率高；此外，東京還特別規劃4、5月份的國營常陸海濱花園欣賞滿地盛開的芝櫻，以及近年來最夯的足利公園賞紫藤花。

東京近郊的足利公園春季盛開著滿滿的紫藤

韓國賞櫻特別規劃位於釜山、慶州一帶的知名賞櫻名勝，包括盛大的櫻花節慶~鎮海軍港節、佛國寺、普門湖畔等，滿滿的粉嫩櫻花伴隨著一路的旅程。另外，也可選擇搭乘從基隆港出發的歌詩達郵輪，4/1出發前往日本的佐世保及韓國的麗水，安排一趟輕鬆悠閒的旅遊賞櫻之旅，而且價格相當親民，只要26,900元起，同一艙房還可享第3、4人免費！

鎮海軍港節是韓國盛大的賞櫻盛典

別以為欣賞鬱金香就一定要去荷蘭，其實土耳其才是鬱金香的原產地，每年4月是土耳其鬱金香盛開的季節，特別是在第一大城伊斯坦堡內，處處可見盛開的絕美花海。世邦旅遊土耳其10日行程，走訪土耳其最經典旅遊景點，當然不會錯過伊斯坦堡的鬱金香囉！ 查看原文