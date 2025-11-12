2026是最後一舞！ C羅、梅西談世界盃 不想成球隊「負擔」

明年將滿41歲的葡萄牙球星「C羅」、還有快要40歲的阿根廷「梅西」，引領全球足壇10餘年的「絕代雙驕」，最近都向媒體談到明年世界盃足球賽的展望。C羅說自己已經快退休，確定明年會是最後一次參加世界盃；至於梅西則說，希望自己能保持競技狀態，不要成為球隊負擔。

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度，宣布「很快」就會退役。 (圖／達志影像歐新社)

葡萄牙球星「C羅」與阿根廷「梅西」這對足壇「絕代雙驕」近日相繼談論明年世界盃足球賽的展望。即將滿41歲的C羅已明確表示2026北美世界盃將是他最後一屆賽事，而接近40歲的梅西則希望自己能保持良好競技狀態，不成為球隊負擔。這兩位足球史上最傑出的球員，都將以六度參加世界盃的方式為自己輝煌的足球生涯畫下句點。

葡萄牙足球巨星C羅近日在沙烏地足球聯賽中踢進一記12碼罰球，幫助艾納斯隊在聯盟中保持全勝紀錄。儘管他的腳下功夫依然精湛，C羅在接受訪問時表示自己很快就會退休。當主持人詢問「即將退休」究竟是多久時，C羅解釋這大約是指六個月至一年後，並特別提到明年6月可能是個時間點，因為那正是2026北美世界盃足球賽的舉辦時間。C羅明確表示，明年的世界盃將是他參加的最後一屆。值得注意的是，C羅已經創下歷史，成為第一位參加五屆世界盃且每屆都有進球的球員。

與C羅齊名且只小他一歲的梅西，最近前往西班牙參加阿根廷國家隊的集訓。梅西也談到了對明年世界盃的期望，他強調世界盃的意義非凡，尤其是贏得冠軍更是如此。梅西表示，他不想成為球隊的負擔，希望能保持良好的身體狀態，為球隊做出貢獻。

這兩位被譽為足球史上最出色的「山羊」（GOAT，最偉大球員的縮寫），目前仍保持著驚人的競技水準。40歲的C羅本季在沙烏地聯賽8場比賽中已踢進9個進球，加上盃賽，今年已經攻入10球。梅西則在2025年為邁阿密國際隊攻進34球並貢獻18次助攻。這兩位足壇長青樹都將以六度參加世界盃的方式，為自己精彩的足球生涯劃下完美句點。

