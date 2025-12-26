2026是轉型關鍵年！台灣企業面臨3大考驗，專家建議做好這些準備

2025淨零目標持續驅動政策與市場壓力，ESG依舊是企業競爭力與財務風險管理的關鍵。專家指出，2026年將是企業永續轉型的關鍵年，包括碳費制度正式收費、IFRS 永續資訊揭露接軌落地，以及人權盡職調查規範上路等三大議題，將成為企業能否取得資本市場信任、維持長期競爭優勢的重要分水嶺。​

KPMG安侯永續發展顧問執行副總經理林泉興提醒，對於台灣企業而言，明年將是政策全面落地、企業面臨治理與資本配置升級壓力的一年，企業應提早佈局，將碳成本內部化、永續與財務資訊接軌，自身營運及供應鏈執行勞動人權管理，才能從容迎戰新一波挑戰。

一、碳費制度正式上路，碳交易制度（ETS）即將試行

全球減碳壓力持續升高，台灣在氣候績效表現上仍落後美國、日本與歐盟。為加速接軌國際，政府已於 2025年啟動碳費機制，並將於2026年正式收費，同時宣布於2026年下半年試行碳交易制度（ETS）。

林泉興指出，這代表碳議題已從環境責任，正式升級為影響企業財務結構的核心風險。在政策驅動下，企業面臨的不僅是合規問題，更是成本結構與競爭力的全面重塑。

他說，台灣企業碳排放主要來自用電，但再生能源供給仍有限，僅依賴綠電減碳恐難以達標；此外，供應鏈碳排與產品碳足跡，也將成為國際客戶與市場准入的重要門檻。

林泉興建議，企業策略必須轉向提升自身營運能效，逐步導入內部碳定價機制，將減碳視為如同「支付電費」般的日常管理事項，設定明確減量目標與中長期路徑。與此同時，與供應商簽訂具體減碳承諾，將碳成本納入採購與產品定價策略，方能兼顧合規與競爭力。

二、IFRS 永續資訊揭露，治理與財務決策全面升級

金管會公告企業將依資本額分階段適用 IFRS永續資訊揭露準則，意味著永續績效揭露將逐步成為年報的標準配備。未來，企業需揭露永續風險與機會對財務數字如資本支出、成本結構與現金流的影響，並與財務報表同步揭露。

首波適用企業將於2026年進入年報永續專章試編階段，企業應及早建置完整的資料蒐集、內稽內控與跨部門協作流程，整合財務與永續資訊流，避免重工或權責不清，確保揭露內容的一致性與可信度。

KPMG永續發展顧問執行副總經理狄佳瑩指出，IFRS永續揭露不只是報告格式的改變，更是企業治理流程與決策模式的重塑，也翻轉了過往永續資訊揭露的工作實務。企業需要更清晰地掌握相關資訊的重大性與策略，並整合現有管理流程，才能更精準回應法規與準則的期待，降低揭露工作的負擔。

此外，許多企業在政策的導引下過度聚焦碳排或能源議題的相關風險，未充分考量自身產業特性進行風險與機會的鑑別，而忽略供應鏈、人權、勞動力與自然資源等潛在永續風險對財務的長期影響，導致揭露內容與實際風險及資源配置脫節。

狄佳瑩認為，企業應藉此機會擴大風險視角，重新檢視現行企業風險管理結構與流程，將永續風險與機會納入風險管理、決策與財務規劃的考量，以降低未來的財務風險並促進與投資人的溝通。

三、勞動人權議題升溫，敲響供應鏈管理第二道警鐘

台灣勞動人權議題近年在國際間持續發酵，政府也在10月底公告，合併營收達新台幣500億元以上的製造業上市櫃公司，必須在2026年導入人權盡職調查（HRDD），並於2027年揭露於永續報告書中，為未來接軌歐盟企業永續盡職調查指令（CSDDD）預作準備。

KPMG安侯永續指出，此舉顯示勞動人權已正式成為國內外的重要合規門檻，在台灣製造業中，移工議題被視為高風險領域，包括仲介費收取不當、工時過長等，都屬於國際認定的強迫勞動爭議，嚴重者甚至可能導致產品遭美國、歐盟拒絕進口，衍生貿易障礙與財務損失。

面對新一波人權盡職調查要求，KPMG安侯永續建議企業應建立系統性的人權風險鑑別流程，針對高風險議題與族群提前擬定因應措施，並以國際一致標準逐步延伸至供應鏈，帶動整體產業提升勞動人權韌性。同時，管理過程需落實定期稽核與文件留存，以有效降低關貿與營運風險，強化永續競爭力。

KPMG安侯永續強調，迎戰2026年更加嚴峻的國際環境，企業應提前布局、凝聚內部共識，將永續與財務深度整合，並把碳與人權議題納入日常管理機制。透過資源投入、目標設定與 PDCA 循環式管理，定期檢視並滾動調整策略，企業才能在奔騰的馬年中搶得先機，開創新一波永續商機。

