2026是關鍵年？命理師解析蔣萬安「命盤與未來政治發展」 死神牌意味曝光

台北市長蔣萬安近來政治聲量受到關注，相關命盤與未來走勢分析引發討論。（本刊資料照）

台北市長蔣萬安近來政治聲量明顯升溫，不僅施政動向頻頻成為輿論焦點，相關討論也延伸至2026、甚至2028年的政壇布局。對此，台灣吠陀占星學者李靜唯從命盤與流年角度切入，分析蔣萬安的性格特質與未來運勢，指出其政治發展並非爆發型，而是屬於逐步累積、後勢仍受關注的類型。

蔣萬安為何聲量上升？ 非爆紅型政治人物的累積路線

李靜唯週一（12日）在臉書分享觀察，指出蔣萬安並非以強烈個人風格或爭議言論迅速打開知名度，而是透過長時間累積形成辨識度。她認為，蔣萬安的形象呈現出穩重、內斂特質，外型與言行帶有距離感卻不失親和，讓部分市民產生信任與認同。

李靜唯指出，蔣萬安在公共事務上展現的方式，並非高調訴求個人魅力，而是透過政策討論與互動，逐步建立穩定支持基礎，這樣的發展節奏，也使其近期聲量逐漸被外界注意。

塔羅命盤解析蔣萬安性格？ 「隱者」象徵長期承擔與自我消化

從塔羅命盤角度來看，李靜唯指出，蔣萬安的人格牌與靈魂牌同為「隱者」，對應處女座能量，象徵理性、謹慎與願意承擔責任。這類型性格在面對外界質疑或爭議時，較傾向內部消化，而非即時回應。

李靜唯也提到，這樣的特質意味著政治生涯中可能經歷誤解與壓力，但同時具備長期投入公共事務的耐性，屬於慢熱型的政治人物。

蔣萬安感情與財運怎麼看？ 塔羅牌揭示起伏與轉折

在其他塔羅面向中，蔣萬安的感情牌為「世界」，李靜唯解讀，象徵自律、長期承諾與關係穩定，對應其家庭生活的公開形象；而財富牌則為「死神」，代表人生中可能歷經明顯轉折與變化。

李靜唯指出，「死神」牌並非單指失去，而是意味結束與重組，顯示人生與事業路徑並非一路平順，而是透過階段性調整，重新建立新的位置。

2026蔣萬安能否順利連任？ 占星解析「吊人」流年意涵

談及今年（2026）政治關鍵年，李靜唯指出，蔣萬安將進入塔羅中的「吊人」流年。她說明，該流年並不必然代表低潮，而是強調「守成、調整視角」的重要性，特別適合以穩定施政、避免劇烈變動為主的政治策略。

李靜唯認為，若持續維持既有政策方向，並加強對基層需求的理解，對於爭取連任而言，反而是一種有利節奏。

蔣萬安未來走勢如何？ 2027後仍有結構性挑戰

相較之下，李靜唯指出，2027年進入「死神」流年後，整體政治環境可能出現更多變數。她分析，從國運與流年疊合來看，2026下半年至2027年間，將是一段拉扯與調整期，即便順利連任，仍需面對制度與結構層面的考驗。

不過，李靜唯也補充，蔣萬安目前正行走於有利的水星大運，象徵決策與溝通能力相對清晰；加上命盤中木星處於有利位置，代表支持系統與外部助力仍具一定基礎。

真正高峰仍待時間推進

李靜唯最後指出，從占星角度觀察，蔣萬安的政治能量仍在累積階段，2026年後走勢持續受到關注，但真正能展現格局與影響力的時間點，可能仍需等待後續木星流年啟動。她認為，未來數年將是關鍵鋪陳期，發展方向仍有待時間驗證。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

