2026是關鍵的一年！賴清德：盼朝野合作、社會團結

總統賴清德今（5）天會面「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」，針對經濟的成長發展提出看法。賴清德指出，依據主計總處估計，去年台灣經濟成長率達到7.37％，11月出口規模更是創下歷史新高，展現國人共同努力的成果，他也直言「2026年是關鍵的一年」，期盼朝野合作、社會團結，共同推動台灣向前邁進，並在既有基礎上提升我國產業實力。

賴清德表示，2025年全球經濟充滿變化跟挑戰，但根據IMF預估，全球經濟成長率為3.2%，台灣在全體國人的共同努力下也穩健成長，主計總處估計台灣的經濟成長率達到7.37％。而隨著AI與高效運算等需求增加，台灣的出口表現更加亮眼，截至去年11月，出口規模已經接近5785億美元，寫下歷史新高，充分顯示台灣在全球市場中，具高度的競爭力跟產業動能。

廣告 廣告

賴清德說，各位以「一卡皮箱走天下」，這種打拼的精神拓展全球市場，並且引進新技術、新科技，深耕新興市場，不只形塑出台灣務實可靠、值得信賴的國家形象，也讓我國成為全球供應鏈中不可或缺的重要一員。面對當前全球供應鏈重組、美國關稅政策調整，以及數位轉型、淨零轉型、地緣政治風險等各項挑戰，政府一定會持續做產業最堅實的後盾。

賴清德也提到，政府除了透過「投資台灣三大方案」，以及強化經濟與國土安全韌性的相關措施，支持企業強化體質、提升供應鏈韌性，穩定產業布局，目前經濟部已經推動460億元的出口供應鏈支持方案，提供研發、轉型補助、外交貸款、信用保證以及爭取海外訂單等措施，來強化企業資金彈性，提升技術能量。

另外，政府也透過116億元的「中小微企業多元振興發展計畫」，推動數位轉型、淨零轉型，以及拓展通路，並搭配普惠金融貸款、租稅優惠以及信保機制等措施，讓更多企業能跟上國際趨勢，提升整體競爭力。

賴清德強調，「2026年是非常關鍵的一年，我們要在既有的基礎上持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積」，期盼朝野合作、社會團結，凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

總統承諾2026年再調基本工資 賴清德：今年要跨過3萬

遭美國智庫指「呼應中共」！鄭麗文反嗆：綠營造謠供應鏈又來了

朝野僵局如何解？柯文哲頻點名賴清德：解決問題只在他的一念之間