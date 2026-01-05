2026是非常關鍵的一年 賴清德：盼朝野合作推動台灣向前

賴清德說，2026年是非常關鍵的一年。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（5）日表示，台灣去年出口表現寫下歷史新高，顯示台灣具有高度的競爭力跟產業動能。他說，2026年是非常關鍵的一年，台灣要在既有的基礎上，持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積，期盼朝野合作、社會團結，凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。

賴清德接見「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」。 圖：總統府提供

賴清德今上午接見「中華民國進出口商業同業公會全國聯合會」，並致詞表示，2025年，全球經濟充滿變化及挑戰，但根據IMF預估，全球經濟成長率為百分之3.2；而台灣在全體國人的共同努力之下穩健成長，台灣的經濟成長率，主計總處預估將高達百分之7.37。

他說，隨著AI與高效運算等需求增加，台灣的出口表現更加亮眼，截至去年11月出口規模已經接近5,785億美元，寫下歷史新高，充分顯示台灣在全球市場中，具高度的競爭力跟產業動能。

賴清德表示，面對當前全球供應鏈重組、美國關稅政策調整，以及數位轉型、淨零轉型、地緣政治風險等各項挑戰，政府一定會持續做產業最堅實的後盾。

賴清德指出，政府除了透過「投資台灣三大方案」，以及強化經濟與國土安全韌性的相關措施，支持企業強化體質、提升供應鏈韌性，穩定產業布局。他說，經濟部已經推動460億元的「出口供應鏈支持方案」，提供研發轉型補助、外銷貸款、信用保證，以及爭取海外訂單措施，來強化企業資金彈性，提升技術能量。

賴清德並指，政府又透過116億元的「中小微企業多元振興發展計畫」，推動數位轉型、淨零轉型，以及拓展通路，並搭配普惠金融貸款、租稅優惠，以及信保機制等措施，讓更多企業能跟上國際趨勢、提升整體競爭力。

「2026年是非常關鍵的一年。」賴清德說，台灣要在既有的基礎上，持續提升產業實力，讓良好成果不斷累積，期盼朝野合作、社會團結，凝聚更大力量，共同推動台灣向前邁進。他說，政府將持續深化國際經貿合作，拓展多元市場，並持續傾聽產業界的心聲，讓政策規劃更貼近實際需求，與各位一起降低外在風險、掌握新契機，讓台灣在全球供應鏈之中，站得更穩、也走得更遠。

