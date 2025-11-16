2026是「沈伯洋們」與「鄭麗文們」的對決
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）
當國民黨與民眾黨還在費神如何找出縣市長選將的時候，在野黨還沒意料到，2026情勢在國民黨主席鄭麗文出線後已變了樣。原先想靠大罷免打敗綠營的氣勢，順勢坐穩2026版圖，但在中國密集出手的急統威脅手段下，藍白營的大罷免紅利恐已提早用盡。
在此先提出兩點假設：中共積極介入台灣選舉，認為台灣選舉結果代表某種統獨傾向的代表性意義；中國想讓親中勢力贏得選舉，便能加速兩岸統一進程。在這兩個假設下可推論，中國當局希望國民黨能在選戰中取得勝利，特別是在大罷免後的第一個選舉，對其具有象徵性意義。在以邏輯下的重點關鍵字依序是：鄭麗文、國民黨贏得2026、加速兩岸統一。
鄭麗文領導下的國民黨勝算大嗎？可試圖從歷史經驗、黨內、境外，三大面向來檢視。
首先，即便大罷免已過去三個月，談2026，絕對必須先「複盤」。根據近十多年的歷史經驗數據，在統獨議題為主軸下的選舉，國民黨全數居於劣勢，卻何以唯獨在大罷免中獲勝？筆者認為主因有二，大罷免非表定選舉期程上的選戰，也非決定台灣國家前途的大選，且由甫換屆執政的當家民進黨發起，令中間選民與部分淺綠民眾感到厭煩；最初綠營議題設定「淘汰親中立委」原本就是錯誤預測，投票結果根本看不出與民眾統獨意向有任何相關性，只能證明多數民眾希望台灣政治能維持在民主制衡的機制下來運作。
換言之，大罷免本身無關統獨問題，所有對於結果解讀大多超譯，從頭到尾只是一場誤會。在綠營大失敗後，國民黨大呼民進黨賣「亡國感」、「芒果乾」的招數失效；中國當局對此大肆宣傳，大罷免的結果表明「台獨分裂必敗」、「『抗中謀獨』被台灣同胞唾棄」。中國把誤會當真，於是猛推鄭麗文上位；國民黨更是尷尬，鄭主席一出任，立刻把幾年來極力想擺脫兩岸路線包袱、大選時努力顧左右而言他的賣力付之一炬。才剛批評完綠賣亡國感行不通，卻自己用行動證實「亡國」可能確有其事，先前猛批綠營抹紅，這下用不著別人抹，自己就紅光罩頂。過去每逢選舉就想擺脫的統獨論戰，鄭麗文直接把國民黨推向最難防守的致命熱區。
回顧2014年的九合一選舉，國民黨大慘敗，22個縣市長席位中僅拿到6席，民進黨贏得13席，對於中國因素的反撲是主因。選前幾個月，中國領導人習近平在北京會見台灣的統派團體，當場直言「和平統一、一國兩制方式，就是解決台灣問題的基本方針」，加上太陽花學運的浪潮，反對黑箱兩岸服務貿易協議，顯示台灣社會對當時馬政府親中與中國的步步進逼感到不認同。此股民氣延續到2016總統大選，同年香港反送中運動爆發，證實中國背棄在香港實行「一國兩制」五十年不變的承諾破滅，民進黨將其競選主軸置於守護台灣民主與主權的堅持上，選舉結果又一次表態台灣民眾對於中國因素的排斥與台灣未來的態度。
時任總統的馬英九，在敗選後辭去國民黨主席，為敗選負責。鄭麗文在短短幾天內的行為言論，形同提早把國民黨的2026與2028選舉推向以統獨為主軸的選戰框架中，難怪藍營地方上出現陰謀論雜音，是否2026年乾脆躺平讓國民黨大敗，才是唯一能逼鄭麗文下台的最好機會？
近日出現兩份民調，透露出2026國民黨內的惶恐。一份來自國民黨內的年輕立委所公布，一份則來自《台灣民意基金會》的統獨傾向民調。該民調問題為「國內對於台灣前途問題有很多爭論，有人認為兩岸統一比較好，也有人認為台灣獨立比較好。請問您的意見是怎樣？」結果顯示，44.3%民眾偏向台灣獨立、13.9%傾向兩岸統一、另有24.6%選擇維持現狀、以及12.9%沒意見、4.4%拒答。藍營與統派媒體將討論焦放在對比去年12月的數字，「台灣獨立」比例減少了7.5%，是賴清德總統上任以來最低的一次，而表達「繼續維持現狀的人」與「兩岸統一」比例，分別增加0.4%、0.6%，認為這是大罷免之後對於民進黨的抗議，於是從台獨支持轉為不想表態。
事實上，此民調換算成投票立場，希望兩岸統一以及繼續維持現狀的比例相加，還是低於表達支持台灣獨立者，且超過5個百分點以上。當維持現狀已成為虛幻、不表態等於「被表態」，到了攸關國家前途的選舉中，多數還是會回到理智判斷。因此，原本焦點鎖定內政與執行力的地方選舉，若被置於國家前途下來抉擇時，就無法再單純以「藍白合大於綠」來盤算勝負。
另一份民調由國民黨三位40歲上下的年輕世代立委牛煦庭、黃健豪和游顥所公布，當中結果與鄭麗文所主張的路線相去甚遠。例如，「在兩岸關係維持現狀之下，會不會擔心中國為了統一而發動戰爭？」，有38%表示擔心、56%不擔心；「中國對台進行資訊戰的嚴重性」，有48%認為嚴重、32%認為不嚴重；針對增加國防預算部分，57%表示贊成、45%不贊成。刻意委託在黨魁選舉中與鄭麗文站對立面的TVBS來做民調，看得出刻意卻不明說的叛逆之意，加上由國民黨內最年輕的立委主導發動，凸顯鄭麗文路線並未真的受到青年人所支持，「令不出黨中央」的氛圍正在擴散。
境外的影響則來自於東亞地緣政治情勢正在改變，若2014與2016選舉結果的催化劑是香港，2026與2028就是中日台關係的轉變。
日本新任首相高市早苗在國會答詢時稱「台灣有事」就會構成日本「存立危機事態」，暗示日本不排除行使集體自衛權以協防台灣，一番話引發中國一連串外交崩潰。中國駐大阪總領事薛劍在社群平台上直接點評「只能毫不猶豫地斬掉那擅自闖入的骯髒頭顱」，日本外務省火速召見中國大使以表抗議，日本政壇更先掀起將薛劍驅逐出境的聲浪。中國外交部同樣要求召見日本駐中大使，要求高市首相撤回「惡劣言論」，遭日方斷然拒絕。中國不甘示弱，發布要求公民暫停前往日本的警告，還要在黃海進行實彈試射，威脅將對中國做出更多實質反制。
實際上，中日關係近年來早已在緊繃狀態，中國船隻多次闖入日本海域，雙方幾度險些爆發駁火，大量中國人移入日本所造成的大量社會問題等，反中情緒在日本社會急速升溫，高市首相對於台灣表達支持的「假設」，只是讓中國戰狼野心更加露出真面目。無獨有偶，就連日本天皇授勳給前駐日代表謝長廷，都被中共認定為「日本政府執意給鼓吹台獨論調的人授勳」。高市早苗延續已故前首相安倍晉三路線，日前還與美國總統川普一同前往橫須賀基地，顯示美日對印太安全的軍事維繫具有共識，「美日同盟、台日友好」的三邊情勢，在中國的爆走施壓下，反而變得更加穩固。
當中國大動作對民進黨立委沈伯洋展開「全球抓捕」，央視煞有其事的宣傳其違反「分裂國家罪」，試圖將台灣鎖進一中框架，卻不見在野黨聲援，另一頭則見鄭麗文的黨副主席們，前仆後繼地前往北京「交流」。兩相對照下，不難描繪出2026選舉的樣貌，藍白人選推哪位早已非關緊要，投給誰，最後都等於投給鄭麗文們。
