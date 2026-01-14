2026時尚關鍵字「雲舞白」、6款話題精品包推薦：Gucci、Dior、Valextra…不退流行還超好搭

（圖／品牌提供）

2026年Pantone年度代表色 Cloud Dancer 雲舞白，是一種帶著微微暖意的柔白色調，而這個顏色根本就是為精品包而生—低調、耐看、卻極度有質感，還自帶百搭不出錯的實用光環。各大品牌紛紛用雲舞白替經典包款換上新表情，以下6款精品包，優雅時髦必收！

Pantone色「雲舞白」精品包推薦：DIOR BOW肩背包

Dior Bow可以說是雲舞白與浪漫主義的完美結合。簡潔俐落的包身線條，搭配立體蝴蝶結結構，甜而不膩，反而多了一種現代感。小羊皮在雲舞白色調下顯得格外細膩，隱藏式磁扣與可拆卸鍊帶設計，在日常與正式之間自由切換，是那種一背出門就被問包款的存在。

DIOR BOW小羊皮小型肩背包／140,000元（圖／品牌提供）





Pantone色「雲舞白」精品包推薦：GUCCI Jackie Slim手提包

Jackie Slim 把經典 Jackie 1961 包款徹底「瘦身」，流暢又扁平的輪廓，讓雲舞白看起來更加俐落有型。設計焦點回到標誌性的管狀彈簧鎖，低調卻極具辨識度。這款包完全是為喜歡極簡穿搭的人而生，背上它，自帶一種時尚不張揚的氣場。

GUCCI Jackie Slim手提包（圖／品牌提供）





Pantone色「雲舞白」精品包推薦：Valextra Milano

Valextra 的Milano一向以建築感線條著稱，而雲舞白的加入，讓這款原本偏理性的包款多了一層柔光。精準比例與俐落結構依舊在線，羊皮紙白的運用，讓視覺上變得更輕盈，特別適合忙碌的城市生活，安靜卻很有存在感。

Valextra Milano手提肩背包（圖／品牌提供）

Pantone色「雲舞白」精品包推薦：Valextra Iside Shoulder Bag

如果說 Milano 是理性，那 IsideShoulder Bag 就是流動感的代名詞。修長包型更貼合身形，雲舞白隨著行走時的光影變化，讓整體造型顯得特別輕盈。它不需要刻意搭配，卻能自然融入各種穿搭情境，是那種越用越愛、越背越順眼的包款。

Valextra Iside 肩背包（圖／品牌提供）





Pantone色「雲舞白」精品包推薦：Ferragamo 翻蓋手提袋

Ferragamo 的小號翻蓋手提袋，用雲舞白詮釋品牌一貫的優雅氣質。義大利小牛皮的半光澤質感，搭配金色 Gancini 扣環，低調卻很有精品辨識度，屬於「買了不會後悔」的那種。

Ferragamo 翻蓋手提袋 (小號) （圖／品牌提供）





Pantone色「雲舞白」精品包推薦：Loro Piana Extra Pocket 手提包

最後一定要提 Loro Piana 2026 年新春系列。這顆深受喜愛的Extra Pocket 換上雲舞白，再搭配馬形吊飾，直接把新春限定的質感拉滿。鴕鳥皮的不規則紋理在白色調下顯得特別細緻，無論手提或雙肩背都很有態度，一眼就懂的高級感。

Loro Piana Extra Pocket 手提包（圖／品牌提供）





