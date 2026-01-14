styletc

2026時尚關鍵字「雲舞白」、6款話題精品包推薦：Gucci、Dior、Valextra…不退流行還超好搭

顏一婕
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

2026年Pantone年度代表色 Cloud Dancer 雲舞白，是一種帶著微微暖意的柔白色調，而這個顏色根本就是為精品包而生—低調、耐看、卻極度有質感，還自帶百搭不出錯的實用光環。各大品牌紛紛用雲舞白替經典包款換上新表情，以下6款精品包，優雅時髦必收！

Pantone色「雲舞白」精品包推薦：DIOR BOW肩背包 

Dior Bow可以說是雲舞白與浪漫主義的完美結合。簡潔俐落的包身線條，搭配立體蝴蝶結結構，甜而不膩，反而多了一種現代感。小羊皮在雲舞白色調下顯得格外細膩，隱藏式磁扣與可拆卸鍊帶設計，在日常與正式之間自由切換，是那種一背出門就被問包款的存在。

DIOR BOW小羊皮小型肩背包／140,000元（圖／品牌提供）
DIOR BOW小羊皮小型肩背包／140,000元（圖／品牌提供）


Pantone色「雲舞白」精品包推薦：GUCCI Jackie Slim手提包

Jackie Slim 把經典 Jackie 1961 包款徹底「瘦身」，流暢又扁平的輪廓，讓雲舞白看起來更加俐落有型。設計焦點回到標誌性的管狀彈簧鎖，低調卻極具辨識度。這款包完全是為喜歡極簡穿搭的人而生，背上它，自帶一種時尚不張揚的氣場。

GUCCI Jackie Slim手提包（圖／品牌提供）
GUCCI Jackie Slim手提包（圖／品牌提供）


Pantone色「雲舞白」精品包推薦：Valextra Milano

Valextra 的Milano一向以建築感線條著稱，而雲舞白的加入，讓這款原本偏理性的包款多了一層柔光。精準比例與俐落結構依舊在線，羊皮紙白的運用，讓視覺上變得更輕盈，特別適合忙碌的城市生活，安靜卻很有存在感。

Valextra Milano手提肩背包（圖／品牌提供）
Valextra Milano手提肩背包（圖／品牌提供）

Pantone色「雲舞白」精品包推薦：Valextra Iside Shoulder Bag 

如果說 Milano 是理性，那 IsideShoulder Bag 就是流動感的代名詞。修長包型更貼合身形，雲舞白隨著行走時的光影變化，讓整體造型顯得特別輕盈。它不需要刻意搭配，卻能自然融入各種穿搭情境，是那種越用越愛、越背越順眼的包款。

Valextra Iside 肩背包（圖／品牌提供）
Valextra Iside 肩背包（圖／品牌提供）


Pantone色「雲舞白」精品包推薦：Ferragamo 翻蓋手提袋

Ferragamo 的小號翻蓋手提袋，用雲舞白詮釋品牌一貫的優雅氣質。義大利小牛皮的半光澤質感，搭配金色 Gancini 扣環，低調卻很有精品辨識度，屬於「買了不會後悔」的那種。

Ferragamo 翻蓋手提袋 (小號) （圖／品牌提供）
Ferragamo 翻蓋手提袋 (小號) （圖／品牌提供）


Pantone色「雲舞白」精品包推薦：Loro Piana Extra Pocket 手提包

最後一定要提 Loro Piana 2026 年新春系列。這顆深受喜愛的Extra Pocket 換上雲舞白，再搭配馬形吊飾，直接把新春限定的質感拉滿。鴕鳥皮的不規則紋理在白色調下顯得特別細緻，無論手提或雙肩背都很有態度，一眼就懂的高級感。

Loro Piana Extra Pocket 手提包（圖／品牌提供）
Loro Piana Extra Pocket 手提包（圖／品牌提供）


