2026智慧創新大賞開跑 加速AI落地百工百業

經濟部宣布全臺最具指標性的AI軟體盛事「二○二六智慧創新大賞（Best AI Awards）」正式開跑，Best AI Awards分為「AI應用」與「IC設計」兩大類，最高獎金一百萬元，除延續第一屆催生關鍵AI創新應用、發掘國內潛力團隊及吸引國際頂尖人才及企業來臺交流的宗旨，今年將更鼓勵開發者利用GitHub等國際資源微調（Finetuning）出符合在地需求的AI模型，並廣邀國際企業來臺，結合臺灣最強大的半導體供應鏈，聯手打造EdgeAI解決方案。活動即起開放報名至三月十六日止，誠邀大企業、中小企業、新創、學生及國際團隊踴躍參與。（見圖：經濟部提供）

廣告 廣告

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，經濟部辦理「智慧創新大賞」，不僅是選拔具代表性的得獎作品，更重要的是打造一個結合AI軟體創新與臺灣半導體、IC設計優勢的國家級AI舞台，引導國內外企業與學生共同投入AI關鍵技術研發與產業應用。得獎團隊可獲多項「額外」優先獎勵，包括研發補助「加碼」、國際展會媒合、串接跨部會投資、新創基地等相關資源，提供團隊最實質、最有力的後續支持，加速形成產業典範，進而帶動百工百業智慧升級，強化臺灣在全球AI產業鏈中的競爭力。

首屆「智慧創新大賞」吸引超過一千個團隊參賽，堪稱全臺最大的AI軟體競賽，除挖掘與激勵參賽隊伍提出創新技術，導入應用的解決方案外，也是企業鏈結產業、市場與資本的重要平台。首屆多組得獎團隊透過競賽後續成功與投資市場接軌，例如振生半導體獲得一·八億元投資、博想醫學科技獲得一億元資金挹注、鈺立微電子在獲獎後，已有多家系統廠商主動接洽合作，成為攜手共創AI商機的理想夥伴，顯示該競賽在加速技術落地與促成產業合作上的實質成效。

面對全球發展快速變化，經濟部將持續透過競賽機制，促進AI技術落地，協助產業升級轉型。本次競賽學生組最高獎金三十萬元，企業組最高獎金則高達一百萬元，決賽訂於一一五年四月二十五日舉行。競賽詳細資訊（www.bestaiawards.com.tw）。