2026智能家居必看！4款神奇小物讓舊家電秒升級 輕鬆打造智慧生活

Google Home Speaker

在這個科技迭代飛速的時代，我們常面臨一個尷尬的困境：家裡那台吹了十年的電風扇、用了五年的經典手沖咖啡機，性能依然穩定，卻因為「不夠聰明」而顯得與現代生活脫節。難道為了追求智慧生活，就得把這些充滿回憶的耐用家電通通丟掉嗎？（文：費司特、圖：各廠商提供）

2026年智慧家居趨勢已經從「單一硬體」轉向「跨系統生態」，透過Matter協議的普及，我們能利用微小的插座、靈敏的攝影機與強大的語音中樞，為舊家電安裝「數位大腦」，我們就來聊聊如何透過四款智慧產品，讓你的舊家電完成一場華麗的轉生。

1. TP-Link Tapo P125M：任何插電家電，一秒進入智慧世界

要讓舊家電變聰明，第一步通常不是改造電路，而是更換插頭。TP-Link Tapo P125M 智慧插座就是那顆能賦予家電靈魂的「數位心臟」，最大的亮點在於它全面支援了 Matter 協議。這意味著無論你原本使用的是iPhone的Apple Home、Google Home還是三星的SmartThings，P125M 都能無縫融入，不再受品牌壁壘的限制。

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TP-Link Tapo P125M：任何插電家電，一秒進入智慧世界

它的體積設計極為精巧，緊湊的機身不會佔用到隔壁的插座空間。想像一下，你那台只有實體按鈕的老舊咖啡機，只要接上P125M，就能在手機App上排程早上7點自動供電，讓你一睜眼就能聞到咖啡香。更專業的是，P125M 內建了精準的電力監測功能與 UL94-V0 阻燃材料。它不僅能讓家電變聰明，還能即時回報耗電數據，甚至在偵測到過載時自動斷電，為老家電補足了現代化安全防護。

2. Aqara G350：看家不只錄影，更是智慧中樞的一環

如果插座是心臟，那麼Aqara G350 智能攝影機 就是家裡的「全能之眼」，這款旗艦新品打破了傳統攝影機「只能看」的刻板印象。它搭載了首創的「雙目雲台系統」，擁有一顆 4K 超廣角鏡頭與一顆9倍長焦鏡頭，能同時掌握客廳全局與特定角落的細節。

Aqara G350：看家不只錄影，更是智慧中樞的一環

G350內建14種AI辨識能力，除了常見的人形、寵物偵測，甚至能辨識嬰兒哭聲、咳嗽聲甚至是鼾聲。當它偵測到長輩在客廳沙發上久坐不起或有異常咳嗽時，能立即連動智慧插頭關閉正在運轉的除濕機或開啟空氣清淨機。此外，G350本身也是一個強大的Zigbee 3.0網關，能串接 Aqara旗下的各種感應器。具備機械式的隱私遮蔽功能，當你回到家進入休眠模式，鏡頭會物理性縮回機身，給你最專業且安心的個人空間感。

3. Google Home Speaker：用「一句話」，把舊家電叫起床

有了心臟與眼睛，你還需要一個能聽懂指令、協調萬物的「大腦」。全新登場的Google Home Speaker標誌著智慧音箱進入了 Gemini AI 時代，這不再是以前那個只會回答天氣、設鬧鐘的語音助理，而是一個能進行多輪對話、理解複雜情境的居家總管。

Google Home Speaker：用「一句話」，把舊家電叫起床

Google Home Speaker採用了100% 回收塑膠纖維，機身底部的互動光圈能隨著Gemini AI的思考與反應變換色彩，極具未來感。它具備強大的「語音語境理解」功能。舉例來說，你可以直接對它說：「幫我把客廳弄得舒服一點。」它會根據感應器回傳的室溫開啟老舊冷氣（透過智慧插座），並根據當下的日照強度聯動智慧窗簾，甚至根據你的喜好播放輕爵士音樂。其內建的 360 度音效系統，也讓它能與 Google TV Streamer 配對，成為舊電視升級智慧家庭影院的最佳伴侶。

4. SmartThings Station：把家裡所有裝置串成「自動化劇本」

SmartThings Station：把家裡所有裝置串成「自動化劇本」

最後，我們要談談這款看似低調卻實力強悍的 Samsung SmartThings Station，它不僅是一個15W的無線充電板，更是整個Matter生態系中的「核心司令部」，對於擁有多樣化家電品牌的家庭來說，它是最佳的整合中樞。

SmartThings Station 最迷人的設計在於機頂的一顆「智慧實體按鍵」，你可以設定短按、長按、雙擊三種模式。例如：睡前將手機放上去充電時，長按按鍵即可啟動「睡眠場景」，P125M 關閉舊檯燈、Google Home 播放白噪音、Aqara G350 進入安防模式。這種「實體結合數位」的自動化流程，讓不擅長操作手機的長輩或小孩也能輕鬆操控。

此外，它支援 SmartThings Find 功能，如果你在家找不到手機或耳機，這台司令部能立刻發出警報指引位置。作為 Matter 協議的基石，它確保了所有舊設備在跨品牌聯動時的極高穩定性。

智慧家居的未來是「延續與融合」

要讓舊家電秒變聰明，關鍵不在於花大錢買最新款的AI冰箱或聯網洗衣機，而在於如何佈署這套「感知與控制」的生態系統。透過 TP-Link 的穩定電力控制、Aqara的進階視覺偵測、Google的直覺語音指令，以及Samsung的中樞整合，以最低的成本與最高的自由度，實現全屋智慧化。