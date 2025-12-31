2026暢遊宜蘭好禮加倍抽 最大獎近百萬元汽車

宜蘭再推「暢遊宜蘭抽好禮」活動，今年升級2.0加倍抽，除納入雲端發票可參加活動外，豪禮也比去年更狂，總價130萬元。(記者王峻祺攝)

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕2026年元旦起暢遊宜蘭住宿、消費，滿額1千元就有機會抽中總價高達百萬元的多項豪禮，最大獎是汽車，今年合作商家多達3千家，活動長達5個月，橫跨農曆新年、綠色博覽會及母親節，預期將創造地方近8千萬元觀光商機！

宜蘭再推「暢遊宜蘭抽好禮」活動，今年升級2.0加倍抽，除納入雲端發票可參加活動外，豪禮也比去年更狂，總價130萬元，包括電動機車、蘋果手機、按摩椅等，還有優質禮券，另外最大獎則是Mazda CX-3汽車。

廣告 廣告

活動與縣內合法旅宿業者、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、蘭陽原創館、借問站、歷屆好食及好物獲獎等3千多家業者合作，民眾消費並取得紙本、雲端發票或消費購物證明後，至活動官網完成登錄，滿千即可參與抽獎。

宜蘭縣政府表示，不同張次發票，消費金額可合併計算，金額最低200元(含)以上，每筆登錄消費累積滿1千元，可獲1次抽獎機會；留宿宜蘭則有加倍抽，每筆登錄累計3千獲5次抽獎機會，1萬2千元則有20次，詳細內容依官網公告。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，期待透過活動與在地商家攜手振興觀光產業，為宜蘭帶來更多人潮與商機，活動至5月11日，期間會有2波線上公開抽獎，力邀全國民眾前來體驗宜蘭多元、豐富且充滿活力的觀光魅力，暢遊宜蘭還能抽豪禮。

2026年元旦起暢遊宜蘭住宿、消費，滿額1千元就有機會抽中總價高達百萬元的多項豪禮，最大獎是汽車。(記者王峻祺攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

迎馬年！台南凌霄寶殿火供祈福 烈焰中驚見「火馬」

2縣市大雨特報！跨年夜迎風面雲多易雨 元旦氣溫直直落

獨家直擊》高雄輕軌旅運中心站4缺失 日本頂級郵輪旅客「卡關」

