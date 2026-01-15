2026暨大櫻花季開跑 民歌串聯咖啡與在地情懷

國立暨南國際大學校園，有如詩如畫的櫻花美景。（暨大提供）





初春的風，帶著微微的涼意拂過南投埔里，國立暨南國際大學150公頃的遼闊校園，在不經意間披上了粉嫩的春裝。隨著「2026 暨大櫻花季」正式開跑，這座坐落於群山環抱間、擁有無邊綠意的美麗校園，再次成為全台賞櫻愛好者的目光焦點。

走進校園，群山環繞的翠綠草地正被紅、白、粉三色交織的櫻花海逐步覆蓋。校園內栽植超過3,000棵名貴櫻花，目前山櫻花與八重櫻已率先展露艷紅姿態，綻放約二成的花蕾。後續富士櫻、吉野櫻與昭和櫻也將陸續加入這場自然接力，讓整座校園在2月22日前，都沈浸在浪漫的氛圍中。值得期待的是，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今年更透過千櫻園改善工程新植1,200棵櫻花樹，不僅豐盛了當下的視覺景觀，也為未來的櫻花盛景種下了更多期待。

2026暨大櫻花季重頭戲「民歌公益演唱會」，特別邀請到知名「民歌王子」王瑞瑜領銜獻聲，要在粉嫩花海中帶領觀眾重溫經典。（暨大提供）

暨大校長武東星感性地表示，暨大櫻花季為交通部觀光署「觀光雙年曆」全國級的活動，將學術氛圍與自然環境、地方文化緊密連結，透過「櫻花、茶道、音樂與咖啡」的串聯，展現出南投特有的人文風情。由於暨大地勢平坦開闊，非常適合全家大小共同參與，這份「全齡賞櫻」的友善環境，正是暨大在推動綠色觀光時最珍視的價值。



於暨大校園賞櫻，遊客可攜家帶眷在廣闊的櫻花林下鋪設野餐墊，伴隨茶香與歌聲，沉浸在歲月靜好的慢活午後。（暨大提供）

今年活動最令人關注的時刻，莫過於1月31日與2月1日舉辦的「民歌公益演唱會」。校方特別邀請了民歌王子王瑞瑜與清韻合唱團，在漫天飛舞的花瓣下獻唱。《春風》、《鄉間的小路》、《季節雨》等經典旋律在空氣中悠揚，每一段歌聲都像是歲月留下的溫柔告白。遊客可自備坐墊與休閒椅，在櫻花樹下佈置起專屬的野餐區，一邊品味著現泡的文化茶席或精品咖啡，一邊在樂音中尋回青春的記憶，在粉紅泡泡的包圍下度過愜意的午後。



暨大櫻花季為「臺灣觀光雙年曆」全國級的活動，能吸引大量遊客入校，成為全台最重要的賞櫻指標。（暨大提供）

除了聽覺與視覺的饗宴，校園內的咖啡、品茗、市集、校友回娘家活動，以及充滿療癒感的熱帶雨林觀葉植物展，也讓活動內容更顯豐富多元。為了讓這份美好延伸，暨大更與大埔里地區的店家合作，推出專案優惠，邀請遊客在賞花之餘，也能深度探訪埔里小鎮的感性與風貌。

在農曆春節這個容易擁塞的時節，暨大校園以「好停車、不塞車」的交通優勢，成為了追求高品質旅遊的首選。這不僅是一次賞花行程，更是一場關於美、關於音樂、也關於生活的療癒之旅。相關活動與交通資訊，請至暨大櫻花季官網查詢：https://b005.ncnu.edu.tw/app/index.php



