2026書展必聽！唐美雲、網紅葦德、《我們六個》現身書展 揭秘逆轉人生





在演藝圈中，戲劇往往是虛構的，但大愛電視的戲劇卻因「真人真事」而擁有一股溫暖人心的真實力量。2026台北國際書展中，大愛電視節目「心靈講座」、「人文講堂」都搬到書展講座現場，邀請大愛劇《接住流星的人》、《我們六個》劇中原型人物現身說法，分享他們是如何修復生命。







大愛劇《我們六個》播出後引起社會廣大迴響，劇中由邱宇辰、方語昕詮釋的原型人物林作逸、林青瑩，真實人生就像一本高潮迭起卻也激勵人心的書，兄妹倆曾是受害者家屬，生活極其艱辛，但他們堅信「只要我們六個還在一起就不苦了」。講座中將分享比戲劇更催淚的轉念關鍵，展示平凡人如何透過善念改寫人生劇本。



大愛劇《接住流星的人》劇中的「博葦」，成長過程飽受家暴，三餐不繼的黑暗歲月，童年與成年時期分別由陳少卉與謝展榮飾演，真實的原型人物就是擁有超過十萬粉絲的知名網紅、路遙之馬影像負責人葦德WADE，他也將出現在書展，以「生命修復術」為題，分享一個受傷的靈魂如何逆轉命運，並成立自己的工作室。







身為「國家文藝獎」得主且擔任唐美雲歌仔戲團團長唐美雲，多年來在大愛電視《高僧傳》中演繹多位高僧的身影深植人心。這一次，她將與在國際舞臺發光的大環藝術家楊世豪對談。這兩位表演藝術家將從「心」出發，分享在表演藝術的生命舞臺上，如何體悟證嚴法師的法語。對於他們而言，演藝工作不僅是表演，更是一份社會責任，他們將帶領觀眾在生命故事中找到面對「無常」的勇氣，將心中的疑惑轉化為前行的力量。







幾場講座的核心都環繞著證嚴法師的著作《善，最好的禮物》。書展中特別規劃在「主題廣場」邀請時報文化出版公司董事長趙政岷與國家衛生研究院院長司徒惠康、靜思書軒營運長蔡青兒共同對談，探討人生旅途中，如何讓善念、善行實踐於日常生活中，讓人生路每一步都走得踏實，成為自我修練的穩定力量。



---

【書展必看！講座資訊】

2/6 (五) 19:15-20:15：唐美雲、楊世豪「解惑」心靈講座 (藍沙龍)



2/7 (六) 13:00-14:00：《善，最好的禮物》心靈講座(主題廣場)



2/8 (日) 14:00-15:00：《我們六個》人文講堂「靜思語人生」林作逸、林青瑩 (D527展位)



2/8 (日) 16:00-17:00：《接住流星的人》網紅葦德WADE「生命修復術」 (D527展位)

【展場限定優惠：購書75折與抵用卷回饋】

為鼓勵閱讀，展區內各類智慧、醫療、童書及療癒型書籍全面75折。現場參與互動活動或講座，透過大愛之友LINE官方帳號登記與報名，還機會可獲得購書抵用卷：

參加「法華心籤」遊戲：50元抵用卷。

透過大愛之友登記醫療或特定講座：100元抵用卷。

透過大愛之友報名主題廣場或沙龍講座：150元抵用卷。

【詳細資訊請查詢官網】

書展網站https://daai.pse.is/8kxw98

大愛之友LINE官方帳號https://daai.pse.is/8kxw6



