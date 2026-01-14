2026書香彰化開跑 走進大師的人生智慧

記者張溎壕／彰化報導

彰化縣政府「書香彰化－與大師有約」專題講座，今年以「2026書香彰化－與大師有約~讀家盛會Go!」為主題隆重登場。縣長王惠美今（14）日於縣府中庭主持記者會，邀請金鐘影后兼作家王琄擔任特別嘉賓，宣布2026年系列講座正式啟動。

首場講座將於1月24日登場，活動將每月在彰化8大生活圈輪番舉辦，包括彰化市、員林市、鹿港鎮、秀水鄉、田中鎮、和美鎮、二林鎮與埔心鄉。王惠美表示：「台上十分鐘，台下十年功，講師分享的每一句話，都可能成為生活的指引。」希望鄉親踴躍參加，親近大師的智慧。

廣告 廣告

王惠美指出，今年講座陣容堅強，涵蓋文學、藝術、心理、親子、旅行、美食等多元領域。首場由王琄帶來精采分享，聚焦高齡社會下的「好好生活」，鼓勵長輩與晚輩一同來學習，從心理、生理與財務等角度，重新看見老年的價值。王琄說：「生命每個階段都是花開的時節，我會分享生活小技巧，像每天運動、學會放空、重新找回自信可愛的自己。」

接下來還有屢獲攝影大獎的江村雄，談AI時代的攝影創作；作家石德華分享創作心路；餐飲出版界名師鞭神與陳靜宜，用輕鬆方式帶大家認識飲食文化故事。喜愛旅行的朋友不能錯過劉克襄與單車旅行達人李立忠的經驗分享。

親子教養部分，陳宥達醫師將教大家親子共讀，林予晴談社會情緒學習，心理師張榮斌則分享家庭育兒分工實務。人際與心理成長方面，作家褚士瑩與廣播主持人王介安，將帶大家學習人生觀察與溝通魅力。

2026「書香彰化－與大師有約」開跑，王琄領首場講座，邀你走進大師的人生智慧。（記者張溎壕攝）