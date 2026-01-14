「2026書香彰化－與大師有約」開跑，縣長王惠美與演員兼作家王琄擔任特別嘉賓，宣布年度系列講座起跑。圖／彰化縣政府提供





彰化縣政府推動閱讀風氣有成，「書香彰化－與大師有約」專題講座深獲縣民肯定，已成為縣內指標性閱讀品牌。2026年以「書香彰化－與大師有約～讀家盛會Go!」為主題正式登場，彰化縣長王惠美今（14）日於縣府中庭主持記者會，邀請演員兼作家王琄擔任特別嘉賓，宣布年度系列講座起跑。首場活動將於1月24日登場，未來每月推出一場精彩講座，邀請各領域重量級大師與知名作家，陪伴民眾透過閱讀汲取人生智慧。

「2026書香彰化－與大師有約」開跑，重量級講師月月登場。圖／彰化縣政府提供

王惠美表示，「書香彰化－與大師有約」邁入第19年，為讓閱讀資源深入基層，自109年起改採每月一場方式，於縣內多個生活圈巡迴舉辦。講座今年將走訪彰化市、員林市、鹿港鎮、秀水鄉、田中鎮、和美鎮、二林鎮、埔心鄉及北斗鎮等地，讓鄉親在生活圈中就能親近大師、感受閱讀的力量。

廣告 廣告

王惠美指出，今年講師陣容堅強，主題橫跨文化藝術、文學創作、飲食、旅行、親職教養與心理成長等面向。首場由金鐘影后兼作家王琄揭開序幕，攝影家江村雄將分享AI時代的攝影創作思維；作家石德華暢談創作歷程；飲食文學由鞭神與陳靜宜帶領民眾認識飲食文化。旅行主題邀請劉克襄與單車旅行達人李立忠分享旅途故事；親子教養方面，醫師陳宥達、教養專家林予晴與心理師張榮斌，提供親子共讀、情緒學習及家庭分工的實用建議；人際與心理成長則由作家褚士瑩與口語溝通專家王介安分享人生觀察與溝通智慧。

王琄表示，首場講座將聚焦高齡社會如何「好好生活」，鼓勵不同世代一同參與，從心理、生理及生活面向重新看見人生各階段的價值。

文化局指出，參與講座可獲講師簽名著作抽獎機會，公務員及教師全程參與可核予研習時數2小時；每參加2場次即可獲得一次摸彩資格，獎品多元，將於12月5日最終場次抽出。活動詳情請至彰化縣文化局官網「最新消息」查詢。

2026書香彰化－與大師有約」開跑，重量級講師月月登場。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 提名温世政代表民進黨選南投縣長 賴清德：專業深厚、願為家鄉承擔責任