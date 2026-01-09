【看見泰國 VisionThai】1月週末推薦參加曼谷公園音樂會！曼谷市政府 (BMA) 近日正式宣佈，深受市民與遊客喜愛的「公園音樂會」(Music in the Park) 在2026年1月全面回歸。整個月份的週末，曼谷各大指標性綠地將化身為戶外演奏廳，從優雅的王家曼谷交響樂團 (RBSO) 到動感的當代流行樂，甚至還有精彩的箜劇表演，全部免費入場！

2026曼谷公園音樂會來了！1月週末免費聽國寶級交響樂、箜劇表演（來源：Royal Bangkok Symphony Orchestra FB）

曼谷公園變身文化樞紐 1月音樂活動不間斷

為了提升城市藝文氣息，曼谷市政府今年再度擴大舉辦「公園音樂會」系列活動。這項計畫旨在讓民眾能輕鬆親近藝術，活動地點選在交通便利的倫披尼公園 (Lumphini Park)、班嘉奇蒂公園 (Benjakitti Park) 及拉瑪八世公園 (Rama VIII Park)。（延伸看：7個必去的曼谷公園！天鵝船、假日水上市場都有）

廣告 廣告

本屆演出陣容相當堅強，除了國寶級的王家曼谷交響樂團 (RBSO) 外，還邀集了青少年學校樂團、爵士樂隊以及泰國傳統舞蹈表演，展現曼谷多元共融的文化實力。

1月10日（週六）： 瓦奇拉本查塔公園(Vachirabenjatas Park)：16:30 Jellyroll 復古爵士舞團 拉瑪八世公園(Rama VIII Park)：16:30 泰國曼谷霍旺學校管樂團

1月11日（週日）： 倫披尼公園 (Lumphini Park)：17:30 王家曼谷交響樂團 (RBSO) 招牌落日演奏

1月17日（週六）： 拉瑪八世公園(Rama VIII Park)：欣賞極具震撼力的泰國長鼓表演(Long Klong Yao)，以及國寶級箜劇(Khon)表演。 班嘉奇蒂公園 (Benjakitti Park)：17:00 起由當代樂團The 1st April與NotFake接力演出。



2026曼谷公園音樂會，不僅有音樂演出，更有傳統箜劇表演。（來源：看見泰國 VisionThai）

推薦一月的週末到曼谷公園散步、參加免費音樂會，感受泰式藝文氛圍！更多活動詳情與即時時程請關注曼谷市政府(BMA)官方公告。

更多VISION THAI看見泰國報導

曼谷公園散步指南！7大公園遊湖天鵝船、甚至還有假日水上市集

不只奶油熊！超萌娃娃吊飾入手沒？臘腸狗盲盒、吐舌小狗、泰國限定睡衣Miffy

