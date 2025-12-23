2026曼谷跨年夜首選centralwOrld！攜T-Pop卡司＋無人機煙火打造「亞洲時代廣場」

【看見泰國 VisionThai】曼谷知名地標centralwOrld購物中心將在今年跨年升級舉辦「centralwOrld Bangkok Countdown 2026」，由泰國大型零售與地產開發商Central Pattana投入5億泰銖打造，以全新城市天際線煙火、首度登場的無人機燈光秀，結合泰星PP Krit、Billkin、Palmy、Nont Tanont、Ink Waruntorn…等T-Pop「泰國流行音樂(Thai Pop)」人氣卡司，同時串聯全泰13家Central購物中心舉辦「Thailand Countdown 2026 – Love Unites Thailand」，預估吸引約150萬人參與並帶動年底觀光與內需消費。（延伸看：泰國版《鬼家人》Billkin、PP Krit首度合體大銀幕《冥婚鬧泰大》）

Times Square of Asia 打造曼谷跨年新標竿

Central Pattana公布2026跨年計畫，宣布在曼谷centralwOrld舉辦「centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original – A Tribute to Love」，進一步鞏固其「亞洲時代廣場」定位，主打城市景觀煙火、世界級燈光音響與大型戶外倒數舞台。 業者強調，centralwOrld已連續二十餘年成為泰國跨年代表畫面，多次登上國際媒體與海外地標螢幕，象徵泰國城市活力與娛樂實力。​

T-Pop卡司、數位舞台與無人機燈光秀

今年活動以「World’s Music Festival」與「World’s Entertainment Countdown」為主軸，採免費大型戶外音樂節形式進行，卡司陣容包括PP Krit、Billkin Putthipong、Palmy、Nont Tanont、Ink Waruntorn、Freen-Becky、ZeeNunew、PERSES、4EVE、THE TOYS與Joey Boy等多組人氣歌手與樂團，部分演出將規劃限定曲目與合作舞台。 主舞台設計為「數位跨年舞台」，融合沉浸式影像、音效與特效，並首度在曼谷市中心加入無人機燈光秀「Messages to the World」，以愛、團結與希望為主題，搭配城市天際線煙火營造跨年夜空景象。​

13處「Love Unites Thailand」同步倒數

除曼谷主場外，Central Pattana亦於全國13處Central購物中心舉辦「Thailand Countdown 2026 – Love Unites Thailand」，串聯全國跨年活動版圖。 參與據點包括Central Chiangmai、Central Khonkaen、Central Korat、Central Pattaya Marina、Central Rayong、Central Ayutthaya、Central Phitsanulok、Central Mahachai、Central Samui、Central Hatyai、Central Si Racha與Central Chanthaburi等，規劃施放數以十萬計的同步煙火，並邀請超過500位泰國藝人輪番演出，卡司涵蓋Bowkylion、URBOYTJ、Tattoo Colour、Three Man Down、4EVE、Taitosmith、PARADOX、Silly Fools與ZEAL等不同曲風團隊。

多平台直播放大觀光效應

本次活動為公私協力專案，除Central Pattana外，並獲泰國觀光局、曼谷市政府及多家企業參與，包括Toyota Motor Thailand、Boonrawd Trading、AIS、Chang、MAMA、Hatari、The1、Plan B與泰國第3電視台HD等，共同打造跨年燈光、舞台與轉播內容。 跨年夜將由第3電視台HD於12月31日22:00至翌日00:30現場轉播，並透過多家新聞與線上平台以及Central與centralwOrld官方社群頻道提供多視角直播，鎖定無法親臨現場的國內外觀眾。​

跨年經濟與城市品牌的關鍵時點

Central Pattana表示，跨年檔期是年底零售與觀光的重要黃金時段，本次跨年活動亦是公司第四季「1,000場活動」策略的一部分，藉由大型活動引流，帶動零售、餐飲與旅宿消費。 整體而言，centralwOrld Bangkok Countdown 2026 The Original – A Tribute to Love與全國Thailand Countdown 2026 – Love Unites Thailand被寄望成為展現泰國城市形象與娛樂實力的關鍵場景，並為新年度觀光與經濟發展營造良好開端。

