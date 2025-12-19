2026曼谷跨年怎麼玩？GOT7段宜恩、LING-ORM、李海海…等泰星陪你倒數迎煙火
【看見泰國 VisionThai】2026曼谷跨年活動選擇豐富！今年重量級卡司雲集，GOT7段宜恩(Mark Tuan)、泰國天團Bodyslam、羅杰夫(Jeff Satur)、李海海(Zee Pruk Panich)、林景雲(Nunew Chawarin Perdpiriyawong)，以及《指尖浪漫》GelBoys、《戀戀不懂》蔡有福(Daou Pittaya Saechua)與坎塔蓬(Offroad Kantapon Jindataweepho)...等都將登台倒數。不論你想在曼谷購物中心感受萬人倒數、欣賞昭披耶河璀璨煙火，或到寺廟祈福迎新年，曼谷跨年都能給你難忘的體驗。看見泰國小編精選曼谷跨年活動推薦給你！
曼谷購物商場跨年演唱會
每到年底，曼谷購物商場幾乎都會進入「跨年模式」。12月起點亮燈飾迎聖誕一路到跨年，重頭戲就在12月31日晚上！跨年夜升級為倒數舞台與演唱會，是最具代表性的曼谷跨年玩法。
centralwOrld：最具代表性的跨年舞台
centralwOrld長年被視為曼谷跨年的指標舞台，廣場前會搭起巨型主舞台，邀請泰國人氣歌手與樂團輪番上陣，搭配大螢幕、燈光特效與倒數計時，營造熱鬧場景。今年主題攜手迪士尼打造「Disney The Magical Star 2026」，有東南亞最高約35公尺聖誕樹與7大迪士尼造景區，讓你白天沉浸在迪士尼童話場景拍照購物，晚上參加廣場跨年倒數與煙火。
今年centralwOrld的跨年晚會卡司陣容堅強，邀來以《以你的心詮釋我的愛》走紅的Billkin & PP Krit、《天生一對 2》主題曲演唱者Ink Waruntorn、泰國流行男歌手Nont Tanont、創作女歌手 Bowkylion、當紅音樂才子The Toys、饒舌歌手Joey Boy，以及人氣女團4EVE、男團PERSES、DICE。
此外，還邀請《指尖浪漫》4位主演組成的GELBOYS、同性題材高人氣演員Zee（李海海）與 NuNew（林景雲，Chawarin Perdpiriyawong），以及《粉紅理論》超夯CP Becky & Freen同台演出，陪粉絲迎接嶄新一年。
參加方式：下載CENTRAL XAPP，登錄活動
One Bangkok：新地標都會風跨年
作為近年備受矚目的大型複合開發案，壹曼谷One Bangkok以現代建築與開放空間吸引目光。跨年舞台以年輕世代與都會風格為主軸，演出陣容橫跨泰劇演員、當紅男團與多世代音樂人。
明星陣容包含泰劇《指尖浪漫》四位主演組成的GelBoys、人氣男團PROXIE、R&B天王Timethai(Dharmthai Plangsilp)、性感女歌手KT Kratae(Kratae Nipaporn Boonyaliang)，以及資深歌手J Jetrin(Jetrin Wattanasin)攜明星兒子賈卡帕特(Jao Khun)、《模犯生》主演Jao Naay及Jao Samut同台。音樂才子Pun(Sornawat Pichaironnarongsongkram)與BL劇《戀戀不懂》主演蔡有福(Daou Pittaya Saechua)、坎塔蓬(Offroad Kantapon Jindataweepho)也將現身。
參加方式：需於One Bangkok應用程式中註冊會員後參加
Mega Bangna：郊區大型音樂節倒數
Mega Bangna位於曼谷郊區，每年跨年搖身一變成為大型戶外音樂節場地。商場在廣場搭起大舞台，安排多組歌手與樂團從下午一路唱到跨年，主題常結合未來感或宇宙意象，適合喜歡長時間看演出、不執著市中心核心的人。
演出陣容包含五人男團PERSES、靈魂復古樂團THE PARKINSON、人氣樂團TILLY BIRDS、搖滾指標SLOT MACHINE（拉霸樂團）、樂團FLURE，以及嘻哈代表人物JOEY BOY，完整呈現音樂節式的跨年體驗。
參加方式：到Line官方帳號@Megabangnaofficial報名
曼谷河岸跨年：煙火、遊船與河景飯店
如果跨年對你來說「看煙火」很重要，那曼谷河岸就是不能錯過的選擇。以曼谷暹羅天地ICONSIAM一帶為核心，昭披耶河畔每年都會上演精彩的曼谷跨年煙火秀，搭配河面倒影，氛圍與市中心煙火截然不同。
暹羅天地ICONSIAM：商場活動＋河畔煙火雙重體驗
曼谷ICONSIAM兼具大型購物中心與河畔地標，在跨年檔期會推出一系列品牌活動和主題表演，並以多日倒數企劃帶出最後一晚的重頭戲煙火。旅客白天可以在館內逛街、看展或享用各國料理，傍晚之後移動到河邊露台或預訂好的餐廳座位，一邊吃跨年晚餐、一邊等待昭披耶河上空被煙火點亮。
活動亮點包括：4D天空秀、環保煙火，無人機與煙火藝術的震撼結合，以及5大音樂節奏主題：POP POWER 流行能量、DANCE FORCE 舞動能量場、ROCK INFINITY 無限搖滾、STAR HARMONY 星之和聲與GLOBAL PHENOMENON STAGE 全球現象級舞台。
ICONSIAM的跨年活動以「多日音樂企劃」形式展開，明星陣容橫跨偶像團體、樂團、影視演員與國際藝人，是曼谷跨年期間規模最大、層次最完整的演出場域之一。
12月27日｜流行偶像與新生代舞台：人氣女團PiXXiE、4EVE、唱跳男團ATLAS、DMD BOYS及XEBIS Entertainment旗下藝人登場。
12月28日｜嘻哈能量與音樂實驗舞台：饒舌歌手URBOYTJ、CDGUNTEE、新生代女演員NARA、男團CIR*CRL及知名DJ Paul Sirisant，整體風格偏向音樂節與派對氛圍。
12月29日｜搖滾主場與樂團之夜：搖滾天團SLOT MACHINE（拉霸樂團）領銜，搭配大熱樂團Three Man Down、新生代男團Y2Z、IAM旗下藝人及WAYDAY接力登台。
12月30日｜影視話題人物與新生代偶像舞台：GL劇《我們的秘密》鄺玲玲(Ling Ling Sirilak Kwong)與可恩娜帕(Orm Kornnaphat Sethratanapong)、BL劇《荊棘的天堂》哈里特(Keng Harit Buayoi)、《靈魂重生》納帕沙功(Namping Napatsakorn Pingmuang)，以及歌手Prim(Prim Panchanok Pruksa-thorn)、雙胞胎女子組合Angel Angie、DRIPA、選秀限定男團LAZ1登台。
12月31日｜跨年夜國際級壓軸舞台：真正的高潮落在12月31日跨年夜，由GOT7成員、台裔美籍饒舌歌手段宜恩(Mark Tuan)擔任國際級焦點嘉賓。BL劇人氣演員方面，包括知名歌手、《黑幫少爺愛上你》主演羅杰夫(Jeff Satur)、《緣來誓你》男主李海海(Zee Pruk Panich)、《甜心派》主演林景雲(Nunew Chawarin Perdpiriyawong)，以及《Secret Love》新生代演員馬提曼(Tle Matimun Sreeboonrueang)與瓦納功(FirstOne Wannakon Rueangrat)現身舞台。
音樂陣容同樣重量級，由泰國國民級樂團Bodyslam壓軸演出，並集結男團BUS(Because of You I Shine)、PROXIE，以及Domundi旗下首支男團DEXX，在昭披耶河畔煙火中完成年度最盛大的跨年倒數。
河畔的玩法可以彈性搭配，有人選擇在ICONSIAM河岸卡位，有人提早預訂河景餐廳或飯店rooftop一邊享用跨年晚餐、一邊迎接倒數；也有人報名跨年夜遊船，讓船在倒數前後駛到視野佳的位置觀賞煙火。
曼谷寺廟祈福跨年：莊嚴儀式感
除了煙火和舞台，泰國是佛教國家，泰國人迎接新年的方式也包含到寺廟祈福。在12月31日晚間到1月1日清晨在寺廟渡過，以禮佛、誦經、布施等方式做功德，為新的一年祈求平安順利。
核稿：陳韋如
封面來源：官方
