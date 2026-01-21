2026最佛K-pop演唱會來了！全場均價150元

▲KOREA SPOTLIGHT拼盤演唱會將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦，表演卡司包括：SAY MY NAME（如圖）、NELL、Milena等，全場均價150元，門票將於1月23日在拓元系統開賣。（圖／iNKODE提供）

[NOWnews今日新聞] 2017年開始，由韓國文化產業振興院（KOCCA）和韓國文化體育觀光部（MCST）主辦的旗艦級全球K-Music展演活動「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會，2026年首次在台灣舉行，將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦。「KOREA SPOTLIGHT」表演卡司包括女團SAY MY NAME、韓國獨立樂團NELL、R&B實力派女歌手Milena等，票價全場均價150元，將於2026年1月23日中午12點在拓元系統正式開賣。

150元佛心票價！韓流拼盤實名制兩階段開賣

本次「KOREA SPOTLIGHT」韓流拼盤演唱會將於2月26日在Zepp New Taipei舉辦，卡司聚集SAY MY NAME、韓國獨立樂團NELL、R&B實力派女歌手Milena等大咖，門票全場「超佛心均一價150元」，將於1月23日中午12點在拓元系統分兩階段開賣，第一階段開賣1000張、第二階段將等到卡司全數公布販售剩餘票卷，全場採實名制進場，詳情請見活動官網。

韓國現代搖滾指標！NELL情感再連線

韓國現代搖滾指標樂團NELL，由金鍾完、李正勳、李在景三位成員組成，在台灣擁有大批熱情粉絲的他們，不僅曾於台灣發行專輯，也接連在台北華山Legacy、高雄 ive Warehouse大庫等地演出，與台灣情感淵源極深，NELL獨特的音樂風格以及充滿敘事性的歌詞深受樂迷喜愛，在亞洲各地擁有豐富的巡演與音樂節演出經驗，足跡遍及日本、台灣與泰國。

Milena首度台灣獻聲！金在中操刀女團SAY MY NAME首秀

出道五年的Milena為知名廠牌WAVY旗下首位獨立創作型女歌手和製作人，曾與wave to earth、Colde等音樂人的合作，音樂風格融合爵士與 R&B，以流暢的嗓音唱出細膩且甜美成熟的歌曲意境，她在2021年以單曲《Night Train》出道，2025年發行首張正規專輯《Where to Begin》，每次歌曲都深受歌迷喜愛，在台灣音樂串流平台擁有亮眼成績，更於全球串流排名位居前五名，實力不容小覷。

女團SAY MY NAME為金在中（Kim Jae-joong）和iNKODE製作人親自打造的全球新銳女子團體，由HITOMI、SHUIE、MEI、KANNY、SOHA、DOHEE、JUNHWI、SEUNGJOO總共8位成員，透過易於聆聽的流行（Pop）與流行搖滾（Pop-Rock）曲風，展現清新可愛、充滿朝氣的魅力，她們在2024年10月16日正式出道，一出道便獲得Hanteo Music Awards綻放之星獎的殊榮，短短2年更是多次參加日本最大時裝秀TOKYO GIRLS COLLECTION，首次來台演出，想必將會以歌曲、舞台魅力萌翻台灣歌迷。

▲「KOREA SPOTLIGHT」出演卡司尚未全數公布。（圖／KOCCA）

