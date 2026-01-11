2026最佳大學品牌力曝光 中原大學躍私校第一

中原大學成績以總排名第12名成為今年私校第一，創下私立大學歷年最佳名次。（圖／翻攝自中原大學臉書）





104人力銀行近日公布「2026年最佳大學品牌力」排行榜，整體榜首由國立成功大學奪下，而在私立大學表現方面，中原大學成績最為亮眼，以總排名第12名成為今年私校第一，創下私立大學歷年最佳名次，也超越國立中正大學等多所知名國立學校。

本次調查整合418萬筆求職者資料、近千份企業徵才問卷，並參考教育部與QS、THE、CWUR等國際大學評比，從職務能力、未來能力、知名度、學術聲望、學群薪資力與高階領導力等12項指標進行評比。

排行榜前11名全數由國立大學包辦，依序為成功大學、清華大學、台灣大學、陽明交通大學、台灣科技大學、中山大學、台北科技大學、政治大學、中央大學、中興大學及台灣師範大學；中原大學則位居第12名，成為榜單中表現最佳的私立大學。過去兩年私校龍頭輔仁大學，今年則退居第13名。

104人力銀行指出，中原大學在多項指標中表現突出，其中高階領導力排名全台第5名，學群薪資力亦名列前茅，法政學群薪資力排名第5、藝術學群更高居第3，顯示畢業生在職場上的競爭優勢。

在國際評比方面，中原大學於英國《泰晤士高等教育》（THE）排名中取得台灣第11名佳績，若排除醫學型大學，更是私立綜合大學第一名；QS 2026永續發展排名亦從台灣第21名進步至第16名。另在《遠見雜誌》「2025企業最愛大學生」調查中，中原大學拿下總榜第8名，為最受企業青睞的私立大學。

中原大學校長李英明表示，面對產業與科技快速變化，校方將持續精進教學品質，培養具備跨域整合與問題解決能力的人才，以回應社會與企業的期待。

