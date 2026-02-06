2026最夯科系出爐！首次奪冠「高薪+穩定」擊敗醫牙電機

生活中心／周希雯報導

隨著學測正式落幕，許多考生開始煩惱未來科系選擇。過往醫、牙、電、資都是熱門科系，不過據近日揭露的「2026高中生最愛百大熱門科系排行榜」，台灣高中生的志願選擇正發生「結構性位移」。嘉南藥理大學「藥學系」打破傳統，首度擊敗普通大學奪得年度冠軍，台大以14系入榜成為年度最大贏家。值得注意的是，就業穩定性已徹底取代傳統學術排名，如今考生與家長更傾向選擇「一畢業即有專業執照」或「能直接進入半導體供應鏈」的路徑。

台大光環擴張！成大、中字輩面臨壓力

「大學問網站」揭曉2026年高中生最愛科系，據過去一年涵蓋 5,468萬筆GA4大數據分析顯示，頂尖大學呈現「品牌集中現象」。臺大憑藉豐富的跨域資源與品牌保值性，進榜數比去年顯著增加，除了電資醫牙、法律、財金等熱門科系外，隨著頂標生向「臺大品牌」傾斜，連帶讓臺大的國企（第77名）、臺大會計（第91名）及臺大工管（第94名）首次衝進百大。

不過，成大及中央、中正、中山等中字輩面臨挑戰。大學問網站執行長魏佳卉觀察到，少子化加劇了區域選擇的差異性，頂大和中字輩大學呈現「越往南影響越大」的趨勢。據榜單顯示，首次進入百大的科系的還有，清大電機（第64名）、臺科大設計系（第79名）、輔大金融國企（第89名）、亞大心理（第90名）、陽明交大醫學系（第93名）、臺科大電機（第95名)、中央電機（第99名）及清大清華學院學士班（第100名），都是中北部學校居多，南部學校的關注度差強人意。

擊敗醫牙電機「2026最夯科系」出爐！首次奪冠「高薪+穩定」成考生首選

台大以14系入榜，成為年度最大贏家。（圖／民視新聞資料照）

半導體太夯！「基礎學科」重回熱門前段班

另外，隨著半導體產業對人才需求孔急，「工程學群」今年表現強勁，除了電機外，材料工程、機械、化工甚至物理、化學等相關基礎科學科系也受到關注，包括臺大物理（第119名）、臺大化工（第131名）、清大材料（第132名）、成大化工（第140名）及臺大化學（第179名)。由於半導體製程對材料與物理基礎人才的需求增加，考生選填志願時不再侷限於電機資工，而是將具備轉入科技業潛力的物理、化學系視為優選，讓基礎學科在2026年重回熱門前段班。

橫跨資訊、財經！考生追求「複合型競爭力」

相較之下，隨著AI程式生成工具普及，傳統資工與資管學類關注度微幅下滑，取而代之的是橫跨「資訊」與「財經」學群的跨領域科系，考生正從單純的技術導向，轉向追求「AI+專業領域」的複合型競爭力，尤其與金融數據分析結合的系所，包括陽明交大資管與財務金融（第164名）及北科大資訊與財金管理（第198名）成為年度新寵。融入 AI 技術的「數位設計」表現依舊穩健，包括臺藝大多媒體動畫（第17名）、雲科大數媒（第49名）等長青校系持續入榜。

擊敗醫牙電機「2026最夯科系」出爐！首次奪冠「高薪+穩定」成考生首選

榜單顯示，台灣高中生的志願選擇正發生「結構性位移」。圖僅示意，與本新聞無關。（圖／民視新聞資料照）

社會組重視「證照化」！日文在外語類一枝獨秀

至於社會組考生，今年高度集中於具備「變現力」與「證照化」的財經與法律學群。法律系名次列前茅，諸如政大法律（第2名）、臺大法律（第10名）、東吳法律（第11名）；財經學群名次普遍提升，如臺大財金（第14名）、北商大國貿（第44名）。教育學群當中，則以輔導諮商學類為亮點，師培體系大學多半以此學類入榜，包括領頭羊臺師大心輔系（第31名）、國北教大心理諮商（第53名）等。外語學群部分，則受台日經貿往來密切及半導體產業赴日設廠影響，「日文學類」在語文類中展現一枝獨秀的強勢，包括東吳日文（第107名）、淡江日文（第158名）、文藻日文（第163名）及輔大日文（第192名），關注度遠超其他外語。

點此查看完整排行榜 。

原文出處：擊敗醫牙電機「2026最夯科系」出爐！首次奪冠「高薪+穩定」成考生首選

