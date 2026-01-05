2026最強冷氣團下午報到！專家列4大重點示警：影響長達2週

「林老師氣象站」指出，下午新的強烈冷氣團報到，氣溫將會明顯下降，低溫下探5度。 圖：取自「林老師氣象站」

[Newtalk新聞] 未來2週將會有2波強冷空氣接力報到，首波於今(5)日下午報到，第2波下週接力襲台。「林老師氣象站」指出，下午新的強烈冷氣團報到，氣溫將會明顯下降，低溫下探5度，並列出此波冷氣團的4大特徵，分別為先濕冷後乾冷、強度至少在強烈大陸冷氣團等級以上、冷的持續時間偏長、山區降雪機率增大。

1. 先濕冷後乾冷

今日白天，桃園以北、東北部及東部地區開始會有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨機會；其它地區則維持為多雲到晴天氣。明日起，環境水氣逐漸減少，需特別留意輻射冷卻帶來的顯著低溫現象。

2. 強度至少在強烈大陸冷氣團等級以上

由於輻射冷卻效應的加持，氣溫明顯下滑，平地最低溫下探5度，有機會成為2026年的首波寒流，根據美國最新的預報，7日、9、10清晨都有機會達標。

3. 冷的持續時間偏長

未來2週，溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。而這波最冷時段則會落在明晚至10日清晨之間；12日至14日，可能還會有另一波新的冷空氣緊隨其後。

4. 山區降雪機率增大

今日下半天起至明日，北部及宜蘭地區約2000至2500公尺及中部與花蓮地區約3000至3500公尺的高山，仍再度有出現零星降雪、固態降水或路面結冰的機會。

