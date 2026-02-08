2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
記者蔣季容／台北報導
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
廖于霆說明，目前全台灣正籠罩在2026年開春以來最強烈的冷空氣之中，清晨台北測站雖然還在10度以上，但是氣溫呈現緩降趨勢。受到華南雲系與東北季風雙重影響，北部與宜蘭目前維持「濕冷」型態，不僅雲量偏多且伴隨連綿細雨，體感溫度更是下探至10度以下。雖然降雨預計於今日午後逐漸趨緩，但隨著乾冷空氣進駐，台灣將迎來輻射冷卻。預估今晚至明日清晨，北北基桃地區的低溫將出現6至9度 ，提醒週一早起通勤族務必強化防寒。
廖于霆指出，中部地區的天氣以多雲為主，清晨低溫約在11至13度之間。日間在陽光加熱下，高溫可望短暫回升至13至14度。夜間輻射冷卻效應同樣有10度以下低溫的發生機率，農民朋友需特別留意強風與低溫對作物的凍傷威脅。
廖于霆提醒，南部地區與東半部則感受到明顯的溫差波動。高雄與屏東目前雖然維持15至17度，白天高溫甚至可達21度，但對於習慣暖陽的南部朋友來說，這波寒流南下的冷風仍具涼意。東半部地區如花蓮、台東有局部短暫陣雨，氣溫維持在13至16度之間，濕冷的體感與北部類似，且沿海地區風浪強勁，建議避免前往海邊活動。
廖于霆提及，未來一週天氣，這波寒流將從週一白天開始緩步減弱，全台回暖3至4天。週二至週五受高壓迴流影響，全台氣溫將逐步回升，白天高溫有望突破23至25度，但日夜溫差劇烈。下週六（14日）情人節當天，目前預測為穩定晴朗的好天氣，直到週日（15日）才有下一波弱冷空氣影響。
