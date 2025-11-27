「2026最強母雞」 陳水扁直指：陳其邁最認可的是邱議瑩

政治中心／綜合報導

高雄市綠營初選進入白熱化階段，究竟誰能出線、接棒陳其邁，與國民黨柯志恩對決，引眾人猜想。今（27日）前總統陳水扁於粉專「陳水扁新勇哥物語」發文，認為民進黨立委邱議瑩是「最強母雞，最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格」，同時預告本周日（30日）將在節目《有夢上水》第257集專訪邱議瑩，「分享她延續民主榮光的市長之路」。

陳水扁表示，邱議瑩是「最強母雞」，也「最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格」。他強調，與陳市長共事的助理、幕僚與後援會幹部都公開力挺邱議瑩，他自己的第六感也認為「邱議瑩應該就是陳其邁認可」，且是「最能延續他的施政理念與擘畫藍圖、並可無縫接軌」的人。



陳水扁細數邱議瑩的從政資歷，表示她不到25歲就當選全國有史以來最年輕國大代表、27歲成為民進黨史上最年輕中常委，6任立法委員，也做過客委會副主委。



陳水扁強調，邱議瑩從抗癌10年的生命勇士，到推動再生醫療，催生立法，10年有成。阿扁說：「邱議瑩委員是當之無愧的最大功臣，也是她立委任內最大成就之一」。



此外，阿扁預告將訪問邱議瑩對國民黨的兩岸路線看法，包含：藍委提出「戒嚴保護台灣」、鄭麗文的「讓台灣人變中國人」等議題，還有邱議瑩表示「投給柯志恩就是支持鄭麗文」的主張。



最後，他也對「邱議瑩市長」提出的「安養高雄」的重大政見做訪問，包含「敬老點數」加碼10倍到每月1000點，新生兒「希望帳戶」3萬元，還有「高雄創世紀任務」 5年新創10萬優質工作機會等政策。



陳水扁預告，專訪預計於本周日（30）上午10時舉行，於節目《有夢上水》第257集播出。

