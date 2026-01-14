2026最強護照排名出爐！亞洲包辦前3

▲英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新全球護照排名「恒理護照指數」，新加坡仍持續蟬聯冠軍，日本、韓國緊追其後並列第2，台灣則是排在第33名。（圖／記者林詠青攝）

[NOWnews今日新聞] 英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新全球護照排名「恒理護照指數」，新加坡仍持續蟬聯冠軍，日本、韓國緊追其後並列第2，台灣則是排在第33名，可免簽前往139個目的地，跟上次調查相比進步3個名次。

恒理環球顧問表示，每月公布一次的「恒理護照指數」在2026邁入創建20年的里程碑，恒理護照指數的排名根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，統計護照持有者可免簽前往的目的地數量，進而進行排名。排名第一的新加坡，可免簽前往192個目的地，而墊底的阿富汗，只能免簽前往24個目的地。

恒理環球顧問指出，全球流動性差距進一步擴大，國際旅遊需求持續成長，IATA預估2026年全年航空公司將運輸超過52億名乘客，人員自由流動帶來的經濟和社會效益日益顯著，然而，全球旅遊越來越集中在經濟表現最良好的國家集團之中，失衡狀況持續加劇。

台灣進步3名 英美持續下滑

最新恒理護照指數顯示，新加坡護照可免簽前往192個旅遊目的地，排名第1；日本與韓國可免簽前往188個目的地並列第2；丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典、瑞士可免簽前往186個目的地，共同排在第3。再其後則是有10個歐洲國家以免簽前往185個目的地一齊排在第4。

英國與美國的排名持續下滑，英美過去曾經排在榜首，如今持英國護照可免簽前往182個目的地，持美國護照可免簽前往179個目的地，與領先集團已有一定差距。專家指出，護照反映了一國政治穩定性、外交信譽以及塑造國際規則的能力，英國與美國護照近年持續削弱，與其說是一種短暫地異常，不如說是反映出更深層次全球地緣政治格局重新調整的信號。

台灣護照可免簽前往139個目的地，排在第33名，跟上次調查相比進步3個名次。

