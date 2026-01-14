2026最強護照排名出爐！前三名全在亞洲、台灣排名進步了

根據最新公布的恆理護照指數，台灣可免簽前往139個國家或地區，排名較前次進步3個名次。示意圖，取自pixabay圖庫



根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）最新「恒理護照指數」出爐，前三強均來自亞洲，其中新加坡蟬聯榜首，日本則與南韓打成平手，並列第二名，台灣則進步3個名次，在這份榜單拿下第33名。

這項護照排名由恒理環球顧問事務所有限公司編制，並採用國際航空運輸協會（IATA）專屬數據，針對227個國家與地區作排序，依各國護照持有人可免事先申請簽證前往的目的地數量進行排名，得分相同的國家會列在同一名次。該份名單每月更新，涵蓋199本護照、227個旅遊目的地，常被用作評估全球護照行動力的參考指標。

廣告 廣告

在最新排名當中，新加坡可免簽前往192個旅遊目的地，繼續蟬聯榜首，日本與南韓則都同樣可以免簽前往188個地區，並列第二。丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典與瑞士可免簽前往186個目的地，名列第三。奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭及挪威等多個國家可免簽前往185個目的地，名列第四。

阿拉伯聯合大公國此次表現強勁，自2006年以來新增149個免簽目的地，排名大幅上升，此次和匈牙利、葡萄牙、斯洛伐克與斯洛維尼亞等地區並列第五。美國此次擠進前十名，可免簽前往179個國家或地區，名列第十。至於台灣則較上月評比上升3個名次，可免簽證通行139個國家和地區。

2026年1月恒理護照指數前十名。GEMINI製表

至於墊底的仍是阿富汗，排名101，僅可免簽前往24個國家或地區，和位居榜首的新加坡相差多達168個目的地。至於伊拉克和敘利亞則分居第99及100名，可免簽證通行29、26個國家或地區。

更多太報報導

勞部發延後退休指引！1.9萬人選擇「不中斷年資」 雇主差別待遇最高罰150萬

全台出生人數連10降！「非不生育」石崇良揭關鍵：不婚率破五成

局長網路海巡回應了！不講武德...BTS年底登台竟已「刷不到房+1晚飆18000」