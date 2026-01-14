2026最強護照是它！美國重返前十名 台灣進步3名列33名

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布最新「恒理護照指數」，2026年最強護照寶座仍由新加坡奪下，第2名則是日本、韓國，台灣方面則是進步3名來到第33名，可免簽證通行139個國家和地區。

「恒理護照指數」是由恒理環球顧問事務所有限公司透過國際航空運輸協會（IATA）資料進行分析製作，以此評估全球199本護照的免簽旅行能力。這項指數每個月都會更新一次，因此常被用作評估全球護照行動力的參考指標。

廣告 廣告

最新排名出爐，第一名仍是新加坡，持該國護照者可以免簽前往192個旅遊目的地、日本、韓國則是以188個共列第2、丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典與瑞士可免簽前往186個目的地，名列第3。

最新「恒理護照指數」排名曝光。圖／翻攝自恒理環球顧問事務所有限公司網站

至於台灣部分，比去年12月公布的評比前進3個名次，可免簽證通行139個國家和地區，列第33名。

今年也是該指數發布第20年。報告指出，20年來進步最大的國家為阿拉伯聯合大公國，自2006年以來新增149個免簽目的地，排名大幅上升57名至第5，可免簽前往184個目的地。美國方面，過去20年間從第4名不斷下滑，去年底時更是跌到第11名，不過今年重返第10名，但跌幅排名仍列全球第3，僅次於委內瑞拉與瓦努阿圖，可免簽前往179個目的地。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

BTS演唱會來高雄...飯店房價1晚2千竟飆升1萬8 粉絲怒：把我當盤子？

金球獎／「甜茶」打敗李奧納多奪影帝 紅遍全球《獵魔女團》獲2獎

誠意高規格！鄭麗文偕4副主席 親送聘書邀王金平任「最高顧問」