2026最強一軍名單外流！96%法人押身家賭AI續噴！4類股閉眼買賺
財經中心／師瑞德報導
去年在AI浪潮助攻下，美股、台股與日韓股市屢創新高，隨著美國聯準會連續降息為市場注入活水，投資人最關心的莫過於這場資金派對能否在2026年續攤？國內最大基金交易平台「鉅亨買基金」發布最新重磅調查，集結聯博、安聯、貝萊德、摩根、元大等近30家國內外頂尖投資機構看法，結果顯示高達96%的法人一致認同「AI資本支出」將是2026年最強的成長引擎，且美股、科技股、台股與日股被點名為「最強一軍」，但在債券佈局上，專家則罕見示警應避開長天期債券。
無視泡沫雜音 九成六法人：AI是唯一真理
面對AI泡沫化的雜音以及聯準會主席更替後的政策不確定性，「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，這份年度調查揭露了法人圈的高度共識。相較於期待財政刺激或消費回溫，超過九成六的機構深信，企業端的AI資本支出與科技升級，才是支撐明年景氣循環的核心力量。這意味著，雖然市場擔心泡沫，但握有巨額資金的操盤手們，依然選擇將籌碼壓在AI這條主線上。
通膨回不去2%？長債恐成「燙手山芋」
在投資人最敏感的降息與通膨議題上，調查顯示近九成受訪機構已將「2026年降息」視為基本劇本，差別僅在於降息的速度與幅度。值得注意的是，法人圈對於通膨的預期已出現結構性改變，普遍認為2.5%至3.5%的中度通膨將成為新常態。張榮仁分析，這代表未來的投資邏輯不能再單純仰賴央行大撒幣的寬鬆環境，而是要回歸基本面，看重企業實際的獲利能力與現金流表現。也因為通膨預期心理，在債券策略上，各大機構一面倒看好短、中天期債券的獲利機會，相對看淡長天期債券的表現。
閉眼買時代結束 美台日股列「最強一軍」
至於2026年究竟該把錢擺哪裡？根據統計，法人最看好的前四大資產分別為美股、科技股、台股以及全球股票，這與基金教母蕭碧燕所提出的「一軍基金」概念不謀而合。張榮仁進一步剖析，美股毫無懸念是核心配置，科技股緊追在後，而台灣與日本則因為身處AI供應鏈的關鍵位置，被視為資本支出外溢下的最大受惠者。整體而言，股票仍是明年的主要戰場，但策略上已從今年的全面追價，轉向精準鎖定能將成長題材轉化為實質獲利的市場。
不過，投資市場瞬息萬變，張榮仁也語重心長提醒，雖然多數機構認為2026年景氣仍處於擴張期，但已步入「擴張後段」，市場對任何風吹草動都會變得極度敏感。包括AI投資動能是否趨緩、地緣政治風險以及金融環境是否突然緊縮，都是潛在的黑天鵝。因此，面對機會與風險並存的2026年，建議投資人透過主動式基金佈局，藉由專業團隊依政經局勢動態調整，才能在這波AI續集行情中趨吉避凶，創造超額報酬。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
