2026最新唇膏推薦！NARS水嫩蜜糖唇、TOM FORD霧感氣場、DIOR春妝限量色一次看
2026年唇妝關鍵字只有兩個方向：「唇況看起來很好」與「一抹就有氣場」。今年新品不再只追求顏色，而是直接把保濕度、修飾度與妝效完成度一次拉滿，從日常補擦到正式妝容，都能靠唇膏定調整體質感。
NARS激情過後嫩唇膏這次NARS激情過後嫩唇膏新升級後的主打特色是「高保濕＋自然顯嫩」！因為在配方中加入了玻尿酸微晶球與植萃滋養油脂，能長效鎖水、修飾乾紋長達24小時；而且上唇後是帶有透明感的水嫩光澤，不黏、不悶，維持一整天的柔潤舒適感。
更棒的是連色選也走亞洲膚色友善路線，單擦就能提氣色，也很適合當唇妝打底！推薦色號像是帶紅茶感的#277ARAGON、柔和耐看的#888 DOLCE VITA，以及經典顯氣色的#777 ORGASM，都是不用思考就能安心入手的安全牌。
TOM FORD 超模黑跟霧光唇膏
TOM FORD於1/1全新上市的超模黑跟霧光唇膏，這系列重點非常明確，就是「霧面但輕盈不乾」！透過柔焦霧化科技，讓唇膏在上色同時保有一定滋潤度，呈現細緻絲絨霧感，唇線俐落、色澤服貼，想要提升氣場或搭配正式穿搭時，它就是妳的最好選擇。
超模黑跟霧光唇膏此回帶來了以伸展台風格為靈感的10個豐富色選，其中實用度高的#110裸粉色，日常也能駕馭；帶暖感的#112 Pink Suede玫瑰色能修飾膚色；而#115 Honeyed Mink的紅茶棕調，則特別適合秋冬或成熟系妝容，一擦就有存在感。
DIOR粉漾潤唇膏春妝限量色
迪奧2026春妝唇彩聚焦在「蜜糖光澤感」，粉漾潤唇膏限量版強調高保濕與自然潤色，配方含玻尿酸與櫻桃油精華，能柔軟雙唇、提升豐盈度，妝效偏鏡面水亮卻不厚重。四色限量色選中，#008蜜糖粉與#041蜜桃粉屬於日常好氣色款，#104玫果紅則能在清透妝感中增加存在感，很適合春夏想走乾淨卻不無聊的唇妝路線。
