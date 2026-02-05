2026最新手機推薦：Motorola edge 7、OPPO、SHARP 輕薄續航、拍照王者、AI黑科技一次看懂

2026年才剛開始，手機大廠已經推出一波亮眼的新機，無論你偏好輕薄設計、影像功力，還是超長續航，這次都有好選擇！近期新上市手機不只規格給力，更在 AI 功能與設計工藝上下足功夫，如果你最近有換機計劃，不妨先來瞧瞧這篇推薦，找出最適合自己的那一款。（文：費司特、圖：各廠商提供）

推薦1：159克怪獸機！Motorola edge 70 用矽碳電池突破想像

Motorola edge 70整機厚度只有5.99mm、重量僅159克，配備了4,800mAh電池，重量更較前代減輕 20%。

如果你是輕薄手機愛好者，Motorola edge 70絕對要列入考慮名單！這款手機最神的地方，就在於它用矽碳電池技術打破了「大電量一定厚重」的迷思，整機厚度只有5.99mm、重量僅159克，卻配備了4,800mAh電池，重量更較前代減輕 20%，在追求極致輕薄的同時，還能保證一整天的使用續航。

規格方面，edge 70搭載高通Snapdragon 7 Gen 4處理器，配上 6.7 吋 Extreme AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率與 4,500 nits 峰值亮度，戶外強光下依然清晰可見。快充也相當給力，支援 68W TurboPower 極速快充和 15W 無線充電。影像系統配備三顆 5,000萬畫素鏡頭，主鏡頭、超廣角和前置廣角，全面整合 moto AI 影像演算法，日拍、夜拍都能輕鬆掌握。通過 MIL-STD-810H 軍規測試，具備 IP68 與 IP69 防塵防水等級，抗摔性能比前代提升 3 倍，輕薄機身同樣堅硬可靠。

推薦2：中階性價比之王！OPPO Reno15 F 顏值和實力搶佔你的心

OPPO Reno15 F 的定位很清楚，瞄準追求CP值的消費者，搭載 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1處理器，配備 8GB 或 12GB RAM、256GB 儲存，能提供日常使用的充足效能，螢幕採用 6.57 吋 AMOLED 面板，四等邊窄邊框設計帶來更沉浸的視覺體驗，支援10.7億色顯示、120Hz更新率，HBM 高亮度可達 1,400nits，戶外陽光直射也能清晰看到。

中階性價比之王！OPPO Reno15 F

相機系統配備 5,000 萬畫素主鏡頭、800 萬畫素超廣角和 200 萬畫素微距，前置也是 5,000 萬畫素，搭配 ColorOS 16 帶來的 AI Motion Photo 等創意玩法，讓拍照不只是記錄，更是創作，電池容量 6,500mAh，加上導入的 AI 奈米多重散熱系統，控制機身溫度確保核心運行穩定。搭配 eSIM 與 Wi-Fi 5 等現代功能，Reno15 F 用均衡的配置和親民的價格，成為中階市場最聰明的選擇。

推薦3：旗艦級拍照手機！vivo X300 Pro 鎖定專業創作者

如果說2026年有什麼手機在拍照領域引起專業人士關注，vivo X300 Pro 絕對佔據一席之地，手機首發搭載聯發科 3nm 製程的天璣Dimensity 9500旗艦晶片，全大核設計搭配 1+3+4 核心架構，主核心時脈高達 4.21GHz，安兔兔跑分輕鬆破 350 萬大關。機身厚度僅 8mm，前後玻璃設計在剛硬的直線與柔和的曲線間取得完美平衡。

旗艦級拍照手機！vivo X300 Pro 鎖定專業創作者

相機系統堪稱怪獸級：5,000 萬像素 LYT-828 主感光元件搭配 VCS 3.0 技術確保色彩準確，85mm f/2.67 潛望式長焦配備 Zeiss APO 認證鏡組與 SAMSUNG 聯合研發的 ISOCELL HPB 感光元件，對焦追蹤穩定性提升超過 200%，快門響應達毫秒級別，讓捕捉運動瞬間輕而易舉。雙 UFS 4.1 儲存配置採用類似 PC 的 RAID 0 架構，檔案傳輸速度提升達 70%。配備 6510mAh 第四代矽陽極電池，續航表現相當於傳統 7500mAh 電池，可說是為內容創作者量身打造的旗艦手機！

推薦4：日系工藝×AI黑科技！SHARP AQUOS sense10 用AI降噪大改遊戲規則

日系工藝×AI黑科技！SHARP AQUOS sense10 用AI降噪大改遊戲規則

SHARP AQUOS sense10 延續日本 SHARP「半步先行」的嚴謹設計精神，首度引進兩大創新AI功能：「Vocalist AI 降噪魔法棒」和「AI 智慧拍照去陰影技術」。螢幕採用 6.1 吋 Pro IGZO OLED 面板，搭配 Rich Color 畫質引擎和 2,000nits 峰值亮度，低藍光設計呵護眼睛，支援1～240Hz變動更新率，兼具流暢與省電的優點。

最有趣的「Vocalist」降噪技術，首次使用需進行「聲音註冊」建立專屬聲紋模型，之後AI便能在吵雜環境中精準辨識「自己的聲音」，將背景雜音與他人說話聲濾除。配備高效能處理器和 5,000mAh 超大電池，搭載 5,030 萬畫素主鏡頭搭配 1/1.55 吋大感光元件，錄影支援 4K 30fps、雙防手震（EIS+OIS），具備「AI Live Shutter」自動抓拍和「AI Live Story」短影音編輯。機身控制在 166g 輕重，通過 IPX5、IPX8 防水和 IP6X 防塵、MIL-STD-810G 軍規，是質感與實用兼具的日系選擇。

推薦5：超大電量+高刷屏幕！realme 15 5G 平民價格搶奪年輕族群

超大電量+高刷屏幕！realme 15 5G 平民價格搶奪年輕族群

realme 15 5G 用一個簡單的公式搶佔市場：大電量+高刷螢幕+AI相機+親民價格，搭載聯發科天璣 7300+ 處理器，配備 12GB LPDDR4X RAM + 256GB UFS 3.1 儲存。螢幕是 6.77 吋 AMOLED 面板，支援144Hz更新率，這在同級價位幾乎見不到；具備6,500nits 局部峰值亮度，戶外陽光直射也清晰可見。搭配4,608Hz 高頻PWM護眼調光和AI護眼演算法，長時間使用眼睛也不會疲勞。

最吸睛的AI 超光影2.0，提供智慧色溫調整和專業級補光效果，相比上代亮度提升40%；AI派對模式則是派對、演唱會拍照的絕招。電池容量高達 7,000mAh，超級省電模式可讓手機用一週多，支援80W SUPERVOOC 超級閃充。前後鏡頭皆為5,000萬畫素，主鏡頭採用Sony IMX882 搭配OIS光學防手震，錄影最高4K 30FPS。通過IP69、IP68、IP66防塵防水，萬元出頭的親民售價，絕對是CP值天花板！

以上每款手機都各有所長：追求輕薄選Motorola edge 70、想要性價比選OPPO Reno15 F、對影像創作有要求選vivo X300 Pro、偏愛日系工藝選SHARP AQUOS sense10、講究CP值選realme 15 5G，新年換機，找到適合自己的就對了！