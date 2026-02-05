2026最新手機推薦：Motorola edge 7、OPPO、SHARP 輕薄續航、拍照王者、AI黑科技一次看懂
2026年才剛開始，手機大廠已經推出一波亮眼的新機，無論你偏好輕薄設計、影像功力，還是超長續航，這次都有好選擇！近期新上市手機不只規格給力，更在 AI 功能與設計工藝上下足功夫，如果你最近有換機計劃，不妨先來瞧瞧這篇推薦，找出最適合自己的那一款。（文：費司特、圖：各廠商提供）
推薦1：159克怪獸機！Motorola edge 70 用矽碳電池突破想像
如果你是輕薄手機愛好者，Motorola edge 70絕對要列入考慮名單！這款手機最神的地方，就在於它用矽碳電池技術打破了「大電量一定厚重」的迷思，整機厚度只有5.99mm、重量僅159克，卻配備了4,800mAh電池，重量更較前代減輕 20%，在追求極致輕薄的同時，還能保證一整天的使用續航。
規格方面，edge 70搭載高通Snapdragon 7 Gen 4處理器，配上 6.7 吋 Extreme AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率與 4,500 nits 峰值亮度，戶外強光下依然清晰可見。快充也相當給力，支援 68W TurboPower 極速快充和 15W 無線充電。影像系統配備三顆 5,000萬畫素鏡頭，主鏡頭、超廣角和前置廣角，全面整合 moto AI 影像演算法，日拍、夜拍都能輕鬆掌握。通過 MIL-STD-810H 軍規測試，具備 IP68 與 IP69 防塵防水等級，抗摔性能比前代提升 3 倍，輕薄機身同樣堅硬可靠。
推薦2：中階性價比之王！OPPO Reno15 F 顏值和實力搶佔你的心
OPPO Reno15 F 的定位很清楚，瞄準追求CP值的消費者，搭載 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1處理器，配備 8GB 或 12GB RAM、256GB 儲存，能提供日常使用的充足效能，螢幕採用 6.57 吋 AMOLED 面板，四等邊窄邊框設計帶來更沉浸的視覺體驗，支援10.7億色顯示、120Hz更新率，HBM 高亮度可達 1,400nits，戶外陽光直射也能清晰看到。
相機系統配備 5,000 萬畫素主鏡頭、800 萬畫素超廣角和 200 萬畫素微距，前置也是 5,000 萬畫素，搭配 ColorOS 16 帶來的 AI Motion Photo 等創意玩法，讓拍照不只是記錄，更是創作，電池容量 6,500mAh，加上導入的 AI 奈米多重散熱系統，控制機身溫度確保核心運行穩定。搭配 eSIM 與 Wi-Fi 5 等現代功能，Reno15 F 用均衡的配置和親民的價格，成為中階市場最聰明的選擇。
推薦3：旗艦級拍照手機！vivo X300 Pro 鎖定專業創作者
如果說2026年有什麼手機在拍照領域引起專業人士關注，vivo X300 Pro 絕對佔據一席之地，手機首發搭載聯發科 3nm 製程的天璣Dimensity 9500旗艦晶片，全大核設計搭配 1+3+4 核心架構，主核心時脈高達 4.21GHz，安兔兔跑分輕鬆破 350 萬大關。機身厚度僅 8mm，前後玻璃設計在剛硬的直線與柔和的曲線間取得完美平衡。
相機系統堪稱怪獸級：5,000 萬像素 LYT-828 主感光元件搭配 VCS 3.0 技術確保色彩準確，85mm f/2.67 潛望式長焦配備 Zeiss APO 認證鏡組與 SAMSUNG 聯合研發的 ISOCELL HPB 感光元件，對焦追蹤穩定性提升超過 200%，快門響應達毫秒級別，讓捕捉運動瞬間輕而易舉。雙 UFS 4.1 儲存配置採用類似 PC 的 RAID 0 架構，檔案傳輸速度提升達 70%。配備 6510mAh 第四代矽陽極電池，續航表現相當於傳統 7500mAh 電池，可說是為內容創作者量身打造的旗艦手機！
推薦4：日系工藝×AI黑科技！SHARP AQUOS sense10 用AI降噪大改遊戲規則
SHARP AQUOS sense10 延續日本 SHARP「半步先行」的嚴謹設計精神，首度引進兩大創新AI功能：「Vocalist AI 降噪魔法棒」和「AI 智慧拍照去陰影技術」。螢幕採用 6.1 吋 Pro IGZO OLED 面板，搭配 Rich Color 畫質引擎和 2,000nits 峰值亮度，低藍光設計呵護眼睛，支援1～240Hz變動更新率，兼具流暢與省電的優點。
最有趣的「Vocalist」降噪技術，首次使用需進行「聲音註冊」建立專屬聲紋模型，之後AI便能在吵雜環境中精準辨識「自己的聲音」，將背景雜音與他人說話聲濾除。配備高效能處理器和 5,000mAh 超大電池，搭載 5,030 萬畫素主鏡頭搭配 1/1.55 吋大感光元件，錄影支援 4K 30fps、雙防手震（EIS+OIS），具備「AI Live Shutter」自動抓拍和「AI Live Story」短影音編輯。機身控制在 166g 輕重，通過 IPX5、IPX8 防水和 IP6X 防塵、MIL-STD-810G 軍規，是質感與實用兼具的日系選擇。
推薦5：超大電量+高刷屏幕！realme 15 5G 平民價格搶奪年輕族群
realme 15 5G 用一個簡單的公式搶佔市場：大電量+高刷螢幕+AI相機+親民價格，搭載聯發科天璣 7300+ 處理器，配備 12GB LPDDR4X RAM + 256GB UFS 3.1 儲存。螢幕是 6.77 吋 AMOLED 面板，支援144Hz更新率，這在同級價位幾乎見不到；具備6,500nits 局部峰值亮度，戶外陽光直射也清晰可見。搭配4,608Hz 高頻PWM護眼調光和AI護眼演算法，長時間使用眼睛也不會疲勞。
最吸睛的AI 超光影2.0，提供智慧色溫調整和專業級補光效果，相比上代亮度提升40%；AI派對模式則是派對、演唱會拍照的絕招。電池容量高達 7,000mAh，超級省電模式可讓手機用一週多，支援80W SUPERVOOC 超級閃充。前後鏡頭皆為5,000萬畫素，主鏡頭採用Sony IMX882 搭配OIS光學防手震，錄影最高4K 30FPS。通過IP69、IP68、IP66防塵防水，萬元出頭的親民售價，絕對是CP值天花板！
以上每款手機都各有所長：追求輕薄選Motorola edge 70、想要性價比選OPPO Reno15 F、對影像創作有要求選vivo X300 Pro、偏愛日系工藝選SHARP AQUOS sense10、講究CP值選realme 15 5G，新年換機，找到適合自己的就對了！
其他人也在看
吳淡如放棄日本長居權！ 曝要繳國民年金「多得可怕」
藝人、作家吳淡如過去曾大方分享自己在日本買房的經驗，還幫網紅Joeman（翁雋明）分析在日本所看的房產物件。不過她今（4）日po文時，特別提到，還好自己很早就放棄了日本的長居權，「否則每年要繳國民年金多得可怕。」
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢
不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。