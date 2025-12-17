2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園

為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1,200元補助。而平日住宿補助方案預計4/1正式上路，提供第１晚800元、續住第２晚1,200元的補助，等於連住２晚最高可獲得2,000元優惠，甚至隔天可以免費進入全台26家主題樂園遊玩。這些措施旨在提升國旅意願，活絡觀光產業。

生日旅遊補助：抽1200元住宿金

觀光署副署長黃荷婷在４日記者會中表示，生日住宿補助將於2026/1/1優先推出，採用抽籤方式進行，每個月抽出1000人，每人可獲得1,200元的住宿補助。

平日住宿最高省2000元

平日住宿優惠方案預計明年4/1正式啟動，觀光署將發行住宿券供民眾使用。根據初步規劃，每人最多可使用２晚的住宿券，第１晚提供800元補助，若選擇續住第２晚，則再加碼補助1,200元，等於連續住宿２晚最高可獲得2,000元的優惠。

平日住宿免費玩遊樂園

除了住宿補助外，觀光署同時推出「遊樂園留宿」方案，民眾只要持有平日住宿證明，隔天就能免費進入全台26家主題樂園遊玩。這項措施結合住宿與遊樂園體驗，讓旅客能夠享受更完整的旅遊行程，提升國旅的吸引力與價值。

企業員工旅遊補助

為鼓勵企業舉辦員工旅遊，觀光署特別規劃「企業員工旅遊獎勵」方案。旅行業者只要成功招攬30人以上的團體，並安排至少兩天一夜的行程，就能申請每團１萬元的行銷獎勵金。每家旅行社最多可申請10團，總計可獲得10萬元獎勵。此外，企業本身也能申請２萬元的獎助金，進一步減輕旅遊成本負擔。

▲2026年旅遊補助一次看，平日住宿最高省2,000元。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

