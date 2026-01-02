生活中心／綜合報導

台東跨年晚會上，A-Lin跟阿妹在台上的互動，成為網路上熱搜話題，其中，原本以為要唱「那魯灣情歌」，沒想到A-Lin神來一筆，唱出「那魯seveneleven」，不只成了洗腦歌曲，現在更找出，真的有這間超商門市。

歌手A-Lin：「那魯one~那魯two~~那魯threefourfive~~~那魯SEVENELEVEN~~~~~」是不是很想接句歡迎光臨！A-Lin這個精神狀態，真的讓很多人笑到不行，來到台東唱跨年，入境隨俗，演出前先喝一下，讓她整個很進入狀況，在台上跟阿妹一搭一唱，逗趣互動，歌迷點歌那魯灣情歌，A-Lin接球，原本阿妹也要一起，沒想到，神改編不只大家傻眼，更直接成了2026第一首洗腦歌曲。民眾：「我覺得滿有趣的啊，因為她有唱到，所以我就會知道這裡，我會（想來朝聖），因為我就覺得她片段很好笑啊，可能就會因為一個名人，或是藝人就會去觀光。」

2026最新洗腦神曲！ A-Lin東跨唱紅「那魯seven eleven」

烏來老街真的有「那魯灣門市」超商。（圖／民視新聞）記者林莉：「在A-Lin神來一筆，唱完那魯one那魯two，那魯threefourfive之後，我們也找到那魯灣的SEVENELEVEN，這間位在烏來山區，隱身在原民部落，也讓這句那魯灣別具意義。」新北市烏來老街這邊，隨處可見原住民圖騰，這間那魯灣超商門市，實際來到這，角色小桃也換上原民裝扮，歡迎大家，還有OPEN醬、LOCK醬、條碼貓，身上都有原民圖騰，只是說，2026第二天，提到台東跨年，是不是腦中總是揮之不去這幾句，甚至有網友敲碗，要讓這間門市的開門音樂，直接改成A-Lin版本，還是直接找天后A-Lin來代言算了。

2026最新洗腦神曲！ A-Lin東跨唱紅「那魯seven eleven」

超商角色小桃換上原住民服飾，在烏來老街門市迎接遊客。（圖／民視新聞）烏來老街攤商：「就是（那邊的）7-11啊，因為講那魯灣就知道了。」看到門上那魯灣門市，真的有聲音，其實那魯灣，是原住民族的問候語，您好、歡迎，還有家鄉、美好的意思，只要是原民部落，其實都適用，外地來的觀光客，聽到音樂一下，馬上成了「練舞廳」。烏來老街攤商：「我會放原住民的歌，我會跟客人一起跳舞。」

