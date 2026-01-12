2026最新版馬來西亞住宿特搜！新潮設計與文化底蘊的完美結合，吉隆坡+檳城新開幕質感住宿推薦 | ELLE

COPYRIGHT: Getty Images

無論是喜歡吉隆坡的都會摩登與高空視野，或是沉醉於檳城喬治市的懷舊風情與藝術氛圍，馬來西亞作為東南亞的旅遊熱點，吉隆坡（Kuala Lumpur）和文化遺產之都檳城（Penang）都不斷有讓人驚豔的質感住宿進駐。編輯特別精選了兩大城市最具話題性的十間新開幕質感酒店，讓所有人都能輕鬆掌握最新的入住選擇！

吉隆坡（Kuala Lumpur）

從必訪地標雙子星塔（Petronas Twin Towers）、武吉免登（Bukit Bintang）繁華購物商圈、好拍又夢幻的粉紅清真寺……到茨廠街（Petaling Street）唐人街平價美食，吉隆坡作為馬來西亞的首都和最大城市，是一座充滿活力的現代大都會，更能為旅客帶來多元的文化體驗。

住宿推薦：馬來西亞柏悅酒店（Park Hyatt Kuala Lumpur）

PHOTO CREDIT: klook.com

2025全新開幕、更是馬來西亞首間「柏悅酒店」，準備刷新吉隆坡頂級住宿的最新標竿。位置就在全亞太最高摩天大樓「默迪卡118」，坐擁吉隆坡華麗天際線的美景。共有252間高空客房與套房，提供空間設計與藝術結合的寧靜精緻居住氛圍。入住時也千萬不要錯過位於99樓的靜養中心，有瑜伽室、健身房、鹽洞放鬆區、水療池與無邊際泳池，體驗獨一無二的高空療癒儀式。

住宿推薦：吉隆坡中城凱悅酒店（Hyatt Regency Kuala Lumpur At Kl Midtown）

PHOTO CREDIT: klook.com

位在馬來西亞國際貿易暨展覽中心（MITEC）的對面，地處吉隆坡商業中心，無論是商務出差或是旅遊都十分方便。由日本建築師隈研吾設計，融合現代風格與日式品味，運用自然元素打造靜謐又充滿生機的空間氛圍。新開幕的酒店提供410間客房與套房，5樓還有無邊際泳池與池畔酒吧，適合享受舒適便利住宿的商務或休閒旅客。

住宿推薦：吉隆坡帝國豪華飯店（Imperial Lexis Kuala Lumpur）

PHOTO CREDIT: klook.com

2024年開幕就引發話題的吉隆坡帝國豪華飯店，最大特色就是大多數客房都設有私人泳池或戲水區，讓住客在房間內就能享受專屬的放鬆時光，同時欣賞吉隆坡的城市景色。在51樓還有SkyDeck觀景台、無邊際泳池與池畔酒吧，零死角享受吉隆坡高空美景。少見的房內泳池客房設計，很適合情侶度假、慶祝特別時刻時的旅行選擇。

住宿推薦：溫德姆玖霄明軒飯店（Wyndham Ion Majestic Genting Highlands）

PHOTO CREDIT: klook.com

2024年全新開幕的溫德姆玖霄明軒飯店，位於馬來西亞雲頂高原（Genting Highlands），是十分特別的高海拔飯店，因此擁有高山上的度假氛圍、更清爽的氣溫與迷人的山景或雲海景觀。同時也提供了現代化的設施和寬敞的家庭套房，非常適合前往雲頂高原避暑、遊玩主題樂園或賭場的家庭旅客。

住宿推薦：Societe Hartamas飯店（Societe Hartamas）

PHOTO CREDIT: klook.com

同樣也是去年開幕，除了有時髦又吸睛的無邊際泳池之外，公寓式概念設計的Societe Hartamas飯店，在舒適客房中提供了小型廚房、洗衣機、冰箱、微波爐、洗碗機……等便利完整的家電設備。飯店大廳就設有一間便利商店，同時飯店也坐落在充滿機能性的區域，周圍有許多當地餐廳，是重視便利旅客的優質選擇。

檳城（Penang）

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Sanga Park

充滿了濃郁的南洋華人與殖民地混合文化，馬來西亞檳城中的首府喬治市（George Town），是聯合國教科文組織認定的世界文化遺產城市。漫步古老街道欣賞色彩斑斕的店屋、宗祠和清真寺，還能尋找遍布街角的創意壁畫。除此之外，叻沙、炒粿條、福建蝦麵等美食也同樣讓人期待。

住宿推薦：Citadines Connect Cecil Georgetown Penang

PHOTO CREDIT: klook.com

位於喬治市中心地理位置優越的飯店+1！2024年底開幕的Citadines Connect Cecil Georgetown Penang公共設施與客房都十分新穎，而且檳城必訪的「七條路巴剎」市場就在飯店對面，根本就是與檳城在地美食最近的距離。另外1st Avenue Mall購物中心也在步行10分鐘的距離，對於美食控、購物控來說都非常方便。

住宿推薦：檳城The Millen, Autograph Collection

PHOTO CREDIT: klook.com

萬豪國際集團旗下的精選酒店系列在2025年3月正式進駐檳城，為這座城市帶來獨一無二的精品奢華體驗。146間客房坐擁安達曼海景與檳城市景，檳城The Millen, Autograph Collection以英倫低調奢華風為基底，再融入檳城豐富歷史文化藝術元素。還有面對遼闊大海的無邊際泳池，以及奢華SPA療程可以好好放鬆寵愛自己。

住宿推薦：檳城M Social度假村（M Social Resort Penang）

PHOTO CREDIT: klook.com

Millennium Hotels集團旗下的潮流品牌，坐落在峇都丁宜海灘區（Batu Ferringhi）檳城M Social度假村於2025年3月盛大開幕。四星級飯店主打現代又充滿活力的風格，與海灘度假環境完美結合，為旅客帶來與喬治市古蹟區截然不同的海濱度假體驗。其中絕對不能錯過位屋頂的24小時開放泳池，白天和夜晚都能在泳池遠眺絕美海景。

住宿推薦：Iconic Marjorie Hotel

PHOTO CREDIT: klook.com

從國際機場開車只需8分鐘即可抵達，擁有絕佳的城市景觀，位於峇六拜（Bayan Lepas）這座沿海城市，2025年底開幕的Iconic Marjorie Hotel打造現代與傳統交織的氛圍。五星級的高規格設施與服務，提供新穎、寬敞且功能齊全的住宿空間，中馬西餐飲特色結合的早餐也廣受許多旅客好評。

住宿推薦：Hotel Mokozoyo

PHOTO CREDIT: klook.com

特別邀請在地設計團隊打造，以金屬和石材作為粗曠基底，再搭配木材與古董調和溫柔氛圍。位於喬治市中心Hotel Mokozoyo不只是一間飯店，更將空間定位成混合型的半公共社區空間，1、2樓是展演場地、咖啡廳、選品店與黑膠酒吧，不定時也會舉辦市集和活動。推薦給喜歡設計感與細節的文青或設計愛好者，還有想在旅行中與在地人有更多交流的旅客。

