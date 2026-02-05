2026最新趨勢「會呼吸的原生感底妝」！PAUL&JOE隔離乳X黛珂微霧光粉底 x NARS裸光蜜粉餅三步驟完成
步入 2026 年，彩妝界的主流審美回歸到了「原生肌膚質感」。不再追求毫無瑕疵的面具感或者過亮的水光肌，而是講求輕透、立體且具備呼吸感的妝效。要打造一份精緻的底妝，關鍵在於產品間的邏輯疊加——從校正保濕的妝前、穩定持久的粉底，到最後能夠反射光感的定妝。這份指南將帶妳運用最新的科技底妝，完成一整天不崩壞的精緻容顏。
原生感底妝第一步：PAUL&JOE 粉紅櫻花珍珠光隔離乳讓肌膚更保濕
精緻底妝的成敗，往往取決於妝前的保濕度與平整度！針對即使在乾燥的季節也能讓皮膚瞬間變得光滑，幫助後續粉底更保濕服貼並且不與粉底打架產生脫屑困擾。粉紅櫻花珍珠光隔離乳將櫻花花瓣瞬間飛舞的光澤封存於瓶中，這款精華型妝前隔離乳為肌膚帶來柔和、透亮的光采，實現如櫻花般的粉嫩透潤感。除了臉部肌膚還可使用在乾燥髮尾上或在鎖骨處，增添一抹櫻花色調的水漾光澤。
原生感底妝第二步：黛珂 禪 微霧光持久粉底液打造會呼吸的底妝
2026年3月1日，黛珂正式推出全新底妝產品，以「會呼吸的底妝」為核心概念，回應現代消費者對於底妝「輕透、舒適、持久且高遮瑕」的全方位需求。產品融合東方禪意美學與DECORTÉ長年累積的底妝研發實力，打造兼具微霧光澤、自然立體感與全天穩定性的全新半霧面妝效，讓底妝不只是修飾，而是真正與肌膚共生。
這次粉底也非常適合台灣悶濕氣候，使用三大「研墨科技」能依外在環境變化調整粉底膜的貼合度與柔軟度，即使面對高溫、濕度劇烈變化或長時間上妝，妝膜仍能維持均勻細緻、不厚重、不悶黏的狀態，讓底妝如同第二層肌膚般自然延展，展現輕盈透氣卻穩定持久的理想妝效。日本彩妝師也提到2026年底妝趨勢就是展現原生肌膚質感，而這瓶微霧感粉底不僅輕透更具有遮瑕效果，上臉後不顯厚重又自然，台灣上市14色能讓每個人都選到最適合自己的粉底顏色。
原生感底妝第三步：NARS 裸光蜜粉餅讓妝容更牢牢服貼不脫落
NARS最暢銷的 #裸光蜜粉餅推出全新2款色調，含獨家控光科技與 LRC 聚光保濕複合物，細緻粉末可隨環境光源調整妝效，精準反射肌膚最美光感，打造全天候柔焦、乾淨且無瑕的底妝表現；妝效自然貼膚，修飾膚色同時一拍隱形毛孔，定妝與補妝一次完成；配方更蘊含角鯊烷、水解蛋白與甘油三重保養成分，維持底妝長時間保濕不乾燥，帶來長達 24 小時的輕盈舒適妝感。FOG裸膚色適合白皙至淺膚色於2026/2/5上市，PEBBLE暖米色適合淺膚至自然膚色將於2026/3/5上市。
