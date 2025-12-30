2026最新預言 盲眼龍婆示警：全球恐爆發第三次金融危機

隨著2025年進入尾聲，外界開始關注2026年的各種預測，「盲眼龍婆」巴巴萬加生前曾預言，2026年全球可能出現多起天災，並對國際局勢抱悲觀看法，不排除發生第三次世界大戰，以及第三次全球金融危機，而人工智慧發展則將對人類生活帶來關鍵影響。此外，外媒整理的相關說法中，也曾提及大陸將接管台灣的說法，但內容多屬後人解讀，提醒大家要理性看待。

根據英國《鏡報》報導，曾精準預言 911事件的「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）曾提到，2026年可能出現多起天然災害，包括龍捲風、海嘯與地震，但並未指出具體發生地點。她也警告，地震與火山活動可能同時出現，並伴隨劇烈天氣變化，影響全球部分地區，規模約占地表的8%。

外媒進一步指出，巴巴萬加對2026年的國際局勢抱持較悲觀的看法，認為全球政治可能面臨動盪，甚至不排除爆發第三次世界大戰，導致涉及多個主要強權的衝突與國際緊張情勢升高。不過，相關說法多來自後人整理與解讀，仍須理性看待。

此外，也有傳言提到，巴巴萬加曾提出過大陸將接管台灣，以及俄羅斯與美國之間可能爆發正面衝突等預言，不過這樣的說法也被認為與她另一個預言有關，那就是2026年可能出現第三次全球金融危機，導致市場崩盤、高通膨，甚至貨幣體系崩潰。

至於科技發展方面，根據外媒《WION》整理巴巴萬加的相關說法指出，人工智慧將在2026年對人類社會帶來關鍵性影響，不僅可能改變產業結構與日常生活，也引發對人類如何在高度科技化環境中維持自主性與倫理平衡的討論。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

