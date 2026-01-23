2026最新ACG動漫展、快閃店活動懶人包：時間、地點、門票資訊整理
近年動漫展與 ACG 相關活動在各地接連舉辦，展覽形式與規模也越來越多元。本篇由編輯整理懶人包統整 2026 年初各式動漫展資訊，活動時間、地點、門票價格與展覽重點。快速瀏覽方便規劃好逛展行程。
《WITCH WATCH 魔女守護者期間限定店》
《WITCH WATCH 魔女守護者》將正式接管今年冬季最具魔力的主題店，這次的限定店將妮可的日常魔法、可愛魅力，以及她那不太穩定的施法能力完整搬到現實世界。
活動地點：高雄駁二藝術特區C5倉庫問吧（高雄市鹽埕區大勇路1號）
活動日期：2025 年 12 月 5 日(五) - 2026 年 3 月 29 日(日)
活動時間：週一至週四 12 : 00 - 18 : 00、週五至週日 12 : 00 - 20 : 00
門票資訊：免費入場
《藥師少女的獨語》快閃店 POP-UP SHOP 台北站
最受矚目的 3 米高貓貓氣偶台北站同樣驚喜再現，入口以氣勢磅礴的華麗宮廷大門揭開序幕，搭配動畫大型主視覺牆與主要角色迎賓陣列，讓粉絲踏入瞬間即沉浸於《藥師少女的獨語》獨有的宮廷盛會氛圍。
活動地點：華山1914文創產業園區中5B館（台北市中正區八德路一段1號）
活動日期：2025 年 12 月 26 日(五) - 2026 年 4 月 6 日(一)
活動時間：11 : 00 - 19 : 00（最後入場時間 18 : 30）
門票資訊：免費入場
Chiikawa Baby POP UP SHOP 華山快閃店
Chiikawa Baby系列首次海外亮相！邀請大家一同體驗這場可愛度破表的寶寶盛宴！融化人心的立體公仔與場景吉伊卡哇、小八貓與兔兔化身為立體公仔，無論是坐在小鴨馬桶或穿著包屁衣的造型，保證瞬間融化所有煩惱！
活動地點：華山1914文化創意產業園區 中4A館（台北市中正區八德路一段1號）
活動日期：2025 年 12 月 27 日(六) - 2026 年 3 月 1 日(日)
活動時間：11 : 00 - 19 : 00
門票資訊：免費入場
「東京卍復仇者展 最後的世界線」
首度於台灣登場的特展「TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線」，將以展覽限定的原創新繪漫畫表現本篇中的最後戰役，讓武道、麥基等角色們的復仇故事，以只有在展覽中才能感受到的宏大規模呈現。
高雄場
展覽地點：高雄夢時代購物中心 8F 時代會館（高雄市前鎮區中華五路 789 號 8 樓）
展覽期間：2025 年 12 月 27 日(六) - 2026 年 2 月 22 日(日)
開放時間：週一至週四 11 : 00 - 22 : 00、週五假日前一天 11 : 00 - 22 : 30、週六及連續假日 10 : 30 - 22 : 30 週日及假日 10 : 30 - 22 : 00
台北場
展覽地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場（台北市信義區松壽路 11 號 6 樓）
展覽期間：2026 年 1 月 17 日(六) - 2026 年 3 月 8 日(日)
開放時間：週一至週四 11 : 00 - 22 : 00、週五假日前一天 11 : 00 - 22 : 30、週六及連續假日 10 : 30 - 22 : 30 週日及假日 10 : 30 - 22 : 00
【門票價格】
限定套票A 550 元 內含：彩圖壓克力板畫*1、彩圖燙金圖卡*1
限定套票B 550 元 內含：黑白壓克力板畫*1、黑白燙銀圖卡*1
單人票 350 元
優惠票 320 元
愛心票 180 元
《我的英雄學院》最終季快閃店
《我的英雄學院》最終季快閃店於松菸熱血登場，推出超過百款以上的首發新品，從日常小物、收藏周邊到穿搭配件應有盡有。本次攜手潮流品牌 UNDERPEACE 推出限定聯名服飾。還有首度在台公開的期間限定圖素周邊，為粉絲帶來最完整的最終季收藏陣容。
活動地點：松山文創園區 北向製菸工廠西側（台北市信義區光復南路133號）
活動日期：2025 年 12 月 27 日(六) - 2026 年 3 月 1 日(日)、2026 年 2 月 16 日(一)除夕休館。
活動時間：10 : 00 - 18 : 00
門票資訊：免費入場
《劇場版 咒術迴戰0》展
粉絲們將親臨咒力滿載的世界，近距離欣賞劇場版的珍貴幕後創作資料與「最強咒術師」五條悟等身大模型與多款咒具神還原展示，展覽加碼展出動畫第 1 季與第 2 季「懷玉・玉折」篇的精彩內容，同時也邀請到日本知名水墨畫家こうじょう雅之以獨樹一幟的筆墨詮釋角色風貌，帶來與動漫不同的視覺震撼體驗。
展覽地點：松山文創園區 2 樓多功能展演廳（台北市信義區光復南路133號）
展覽期間：2025 年 12 月 27 日(六) - 2026 年 4 月 6 日(一)、2026 年 2 月 16 日(一)除夕休館。
開放時間：週一至週日 10 : 00 - 18 : 00（17 : 30停止售票及入場）
【門票價格】
全票 470 元
優待票 450 元
愛心票 235 元
《我獨自升級》期間限定快閃店
本次快閃店以知名熱血動畫《我獨自升級》的世界觀為核心，將成振宇、車海印、闇影軍團等經典角色完整重現。踏入會場的瞬間，彷彿進入傳送門後的戰鬥現場沉浸其中！
活動地點：松山文創園區創意空間服務中心旁（台北市信義區光復南路133號）
活動日期：2025 年 12 月 30 日(二) - 2026 年 3 月 8 日(日)、2026 年 2 月 16 日(一)除夕休館。
活動時間：11 : 00 - 18 : 00（週五、六營業至 19 : 00）
門票資訊：免費入場
《葬送的芙莉蓮》特展
以《葬送的芙莉蓮》動畫為主題重現多個經典場景與充滿臨場感的影像演出。觀眾可親臨勇者一行人踏上的旅途，與動畫角色合影留念，並從各種角度享受作品世界的展覽內容。隨著動畫第二季即將開播，這場能近距離感受作品魅力的特別展覽，將在台灣登場
展覽地點：國立臺灣科學教育館 7 樓東側展覽廳（台北市士林區士商路189號）
展覽期間：2026 年 1 月 3 日(六) - 2026 年 4 月 6 日(一)、2026 年 2 月 16 日(一)除夕休館。
開放時間：週一至週日 10 : 00 - 18 : 00（17 : 30停止售票及入場）
【門票價格】
全票 480 元
優待票 450 元
特惠票 240 元
《七龍珠 英雄崛起》
《七龍珠 英雄崛起－台北》將於2026年1月8日在華山1914文化創意產業園區盛大開展！本展以「英雄崛起」為主題，打造沉浸式體驗，邀請所有粉絲一同見證悟空與經典角色的成長與覺醒！大家可走入再現的經典場景，近距離鑑賞約40座的角色立像，並透過互動裝置親身體驗釋放龜派氣功或合體技等名場面。
展覽地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館（台北市中正區八德路一段1號）
展覽期間：2026 年 1 月 8 日(四) - 2026 年 4 月 4 日(六)、2026 年 2 月 16 日(一)除夕休館。
開放時間：週一至週日 10 : 00 - 18 : 00（17 : 00停止售票及入場）
【門票價格】
單人票 460 元
雙人票 850 元
特典票 899 元 包含：獨家限定造型立牌套裝（台北站限定款）
愛心票 250 元
學生票 440 元
《ONE PUNCH MAN 一拳超人》快閃店 POP-UP SHOP
從埼玉一拳轟破牆面的「破壁入場區」，到科技感滿載的「英雄協會重現區」、人氣角色大集結的「角色群像走廊」、以及最受矚目的「英雄vs.怪人」巨型對峙主視覺牆與「角色舞台展示區」，粉絲將能近距離感受英雄與怪人之間的張力，深入體驗動畫世界。
活動地點：高雄駁二藝術特區-自行車倉庫（高雄市鹽埕區新化街87號）
活動日期：2026 年 1 月 9 日(五) - 2026 年 4 月 6 日(一)
活動時間：11 : 00 - 19 : 00 （週一至週五最後入場時間18 : 40；六日最後入場時間18 : 30）
門票資訊：免費入場
《Lycoris Recoil 莉可麗絲》展～seize the day～
《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》首次海外移展！本次展覽完整重現 LycoReco咖啡廳、水族館、DA總部等經典場景，並以沉浸式投影與立體造景，帶領觀眾走入千束與瀧奈的任務與日常。同時規劃台灣限定區、展期限定周邊，讓粉絲在收藏與體驗之間留下最完整的回憶。
展覽地點：松山文創園區南向製菸工廠一樓（台北市信義區光復南路133號）
展覽期間：2026 年 1 月 10 日(六) - 2026 年 3 月 1 日(日)
開放時間：每日 10 : 00 - 18 : 00
【門票價格】
單人票 320 元
千束雷射套票 420 元 內含：千束雷射紀念票
瀧奈雷射套票 420 元 內含：瀧奈雷射紀念票
莉可麗絲收藏套票 1080 元 內含：壓克力收藏框 + 千束雷射紀念票 + 瀧奈雷射紀念票
典藏壓克力磚套票 1340 元 內含：壓克力磚
ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展
歷經日本國內多地巡迴後,海外首站熱血登陸臺灣， 展區共分為「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭島篇區」、「新四皇區」等四大主題。能透過插畫追溯魯夫和他的夥伴們相遇、離別、戰鬥和建立友誼的草帽一行人回憶之路；欣賞動漫設定資料和大量精彩畫作，並觀看獨家限定影片。
展覽地點：國立臺灣科學教育館 7 樓南側特展室（台北市士林區士商路189號）
展覽期間：2026 年 1 月 10 日(六) - 2026 年 4 月 6 日(一)、2026 年 2 月 16 日(一)除夕休館。
開放時間：週一至週日 10 : 00 - 18 : 00（17 : 30停止售票及入場）
【門票價格】
全票 480 元
優待票 450 元
敬老／愛心票 240 元
《蠟筆小新》玩轉！時空大冒險》互動體驗展
《蠟筆小新 玩轉！時空大冒險》互動展覽是全球最大型的小新互動巡迴展，集豐富多感官互動遊戲、經典角色及場景重現、沉浸式宇宙劇場、小新博物館於一身，能重新回味與蠟筆小新一起渡過的珍貴時光。
展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4B（台北市中正區八德路一段1號）
展覽期間：2026 年 1 月 10 日(六) - 2026 年 4 月 4 日(六)、2026 年 2 月 16 日(一)除夕休館。
開放時間：週一至週日 10 : 00 - 18 : 00（17 : 00停止售票及入場）
體驗時間：60 - 90 分鐘
【門票價格】
單人票 400 元
雙人票 720 元
特典票 850 元 內含：獨家限定造型立牌套裝（台北站限定款）
愛心票 200 元 （僅限現場購票）
學生票 380 元（僅限現場購票）
星之卡比快閃店丨KIRBY'S PUPUPU MARKET
「如果在噗噗噗之國有一所什麼都能買到的超級市場……」以此概念為主題，販售各式各樣「星之卡比」商品的「KIRBY'S PUPUPU MARKET」，首次於台灣舉辦POP-UP STORE。
活動地點：新光三越南西一館 9 樓（台北市中山區南京西路 12 號）
活動期間：2026 年 1 月 22 日（四）至 2026 年 2 月 8 日（日）
活動時間：週日至週四 11 : 00 – 21 : 30、週五-週六 11 : 00 - 22 : 00
門票資訊：免費
「AKANBO SHOJO POP UP SHOP」魔嬰少女華山快閃店
以其 1967 年在少女雜誌《週刊少女 Friend》（講談社）連載的傳奇作品《魔嬰少女》 為主題的快閃店登陸華山！活動取材自作品中的經典畫面，結合現代流行美學重新詮釋，帶來將「恐怖融入日常」的獨特體驗。
活動地點：華山1914文創園區 玻璃屋（台北市中正區八德路一段1號）
活動期間：2026 年 1 月 23 日(五) - 2026 年 2 月 8 日(日)
活動時間：週一至週日 11 : 00 - 21 : 00（最後入場時間 20 : 45 ）
門票資訊：免費入場
《進擊的巨人：The Final Season》快閃店
走進快閃店就可以看到英勇犧牲的漢吉、終於幫夥伴報仇的里維兵長和雙手持立體機動裝置刀刃的約翰等五位成員在「天與地之戰」等著粉絲們，往右走來到「最終決戰」，有著六位調查兵團們、顎之巨人、野獸巨人與巨人型態的艾連，讓人立刻想起為了實現「地鳴」而發動的毀滅世界計畫！
活動地點：統一時代百貨高雄店1F（高雄市前鎮區中華五路789號）
活動期間：2026 年 1 月 28 日(三) - 2026 年 3 月 9 日(一)
活動時間：週一至週四 11 : 00 - 22 : 00、週五 11 : 00 - 22 : 30、週六 10 : 30 - 22 : 30、週日 10 : 30 - 22 : 00
門票資訊：免費入場
伊藤潤二驚選集《富江映現》快閃店
七大打卡點讓人從現實一步踏入漫畫深淵，在遠方就看到有著富江、淵及蛞蝓少女等三大區的「角色合照牆」，二次元與現實邊界瞬間模糊，彷彿進入黑白分明的漫畫格中。
活動地點：高雄夢時代購物中心 5樓連通口（高雄市前鎮區中華五路789號）
活動期間：2026 年 1 月 29 日(四) - 2026 年 3 月 10 日(二)
活動時間：週一至週四 11 : 00 - 22 : 00、週五 11 : 00 - 22 : 30、週六日 10 : 30 - 22 : 00
門票資訊：免費入場
TV動畫《光逝去的夏天》快閃店
快閃店將透過展場空間與視覺呈現，重現作品中靜謐而耐人尋味的氛圍。無需入場門檻，也不需要事前理解劇情，只要踏進現場，便能感受那份屬於盛夏的溫度，以及隱藏其中、難以言喻的不安。
活動地點：新光三越台北南西店一館 9 F（台北市中山區南京西路 12 號）
活動期間：2026 年 2 月 11 日(三) - 2026 年 3 月 22 日(日)
活動時間：週日至週四 11 : 00 - 21 : 30、週五至週六 11 : 00 - 22 : 00
門票資訊：免費入場
靈異教師神眉快閃店 Pop-up Store
快閃店以作品中的校園場景與角色氛圍為核心，走進那個熟悉又令人不安的世界。現場將透過展場設計與互動展示，重現故事中讓人印象深刻的瞬間。從角色視覺、經典畫面到拍攝空間，回望那段青春的靈異回憶。
活動地點：新光三越台北南西店一館 9 F（台北市中山區南京西路12號）
活動期間：2026 年 2 月 11 日 (三) - 2026 年 3 月 22 日 (日)
活動時間：週日至週四 11 : 00 - 21 : 30、週五至週六 11 : 00 - 22 : 00
門票資訊：免費入場
《小林家的龍女僕》
呆萌康娜與熱情托爾降臨，搜羅獨家限定周邊與滿額特典。現場還原溫馨場景，邀您親臨體驗與龍娘們的歡樂日常，感受最療癒的京阿尼魅力~台灣首場快閃店來囉！
活動地點：新光三越台北南西店一館 9 F（台北市中山區南京西路 12 號）
活動期間：2026 年 2 月 11 日(三) - 2026 年 3 月 22 日(日)
活動時間：週日至週四 11 : 00 - 21 : 30、週五至週六 11 : 00 - 22 : 00
門票資訊：免費入場
《孤獨搖滾！》動畫展
陸續在日本各地巡迴的《孤獨搖滾！》動畫展，2026 年將正式於三創生活園區登場！規劃以動畫為基礎規劃一系列展區，讓大家一起感受不孤獨的搖滾世界！
展覽地點：三創生活園區 12F Syntrend Show 多元廳（台北市中正區市民大道三段2號）
展覽期間：2026 年 2 月 13 日 (五) - 2026 年 3 月 22 日 (日)
開放時間：週一至週日 11:00 ～ 22:00
【門票價格】
預售票販售時間 1 月 20 日(二) 12 : 00 - 2 月 12 日(四) 23 : 59
預售單人票 330 元
預售雙人票 650 元
預售特典票 490 元 內含：特典壓克力色紙
一般票販售時間 2 月 13 日 (五) 00 : 00 - 3 月 22 日(日) 23 : 59
單人票 380 元
特典票 580 元
優惠票 350 元
愛心票 190 元
「Dive into hololive」
hololive production 與 CAPSULE 合作的大型實體活動「Dive into hololive」以海洋為主題，由旗下四位成員雪花ラミィ、一伊那爾栖、古石ビジュ―、儒烏風亭らでん作為形象代表，活動主場館位於基隆的國立海洋科技博物館。
展覽地點：國立海洋科技博物館（基隆市中正區北寧路367號）
展覽期間：2026 年 2 月 27 日(五) - 2026 年 3 月 27 日(五)
開放時間：週二至週日 9 : 00 - 17 : 00（最後售票時間 16 : 00）、每週一休館
【門票價格】
珊瑚套票 200元 內含：聯名紀念票根乙張、集章卡乙張、海科館主題館入場券乙張
貝殼套票 850元 內含：聯名紀念票根乙張、集章卡乙張、海科館主題館入場券乙張、隨機燙金小卡乙張、折疊傘乙把
珍珠套票 1,350元 內含：聯名紀念票根乙張、集章卡乙張、海科館主題館入場券乙張、隨機燙金小卡兩張、折疊傘乙把、抱枕乙個
