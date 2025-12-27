2026最旺桃花位 命理師揭「2方向」：對的人有望出現

命理專家毛衣老師分享2026年桃花風水布局，強調不少人感情不順，關鍵可能在於家中特定方位未妥善整理。她指出，透過簡單調整住家的喜神位與桃花位，就有機會提升人緣與姻緣運勢。

命理師分享，透過簡單調整住家的喜神位與桃花位，就有機會提升人緣與姻緣運勢。(示意圖/取自pexels)

毛衣老師表示，明年的喜神位落在住家東南方，專門掌管姻緣與感情桃花。她建議，無論東南方是玄關、書房或臥室，都必須維持整齊且有生氣的狀態，千萬不能陰暗雜亂。毛衣老師提到，可在該方位適度擺放紅色系喜氣物品、經常開窗保持空氣流通，或使用香氛提升空間能量，讓喜神願意停留，自然更容易帶來好感情。

廣告 廣告

另一個被點名的重點區域是桃花位，2026年正好位於住家正中央，主要影響人緣、貴人運與社交魅力。毛衣老師提醒，許多人習慣將家中正中央當成暫放區，堆滿雜物、衣服或紙箱，這樣做等於把桃花運整個擋住。她建議清空整理，並且保持明亮乾淨，建議可擺放粉色鮮花或提升人緣魅力的小物，象徵提升愛情與人際關係，讓對的人更容易注意到你。

毛衣老師也強調，風水並非魔法，而是打造一個「歡迎好事發生的環境」。她說明，當空間狀態改變，人的氣場與心態也會跟著調整，緣分往往就在不經意間出現。毛衣老師笑說，現在就起身檢查這兩個方位，說不定下週就有令人心動的相遇。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

小心荷包！日月潭「20風景特定區」禁放煙火 違者重罰100萬

配合元旦升旗！總統府周邊12/27起分階段交管

年末狂撒優惠！「買2送2、買1送1」只到明天 OKmart台味小吃新上市