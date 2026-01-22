2026最旺火馬年！命理師示警「1族群恐猝死、這人政治表現佳」

生活中心／林昀萱報導

邁入2026年丙午馬年，國運與自身運勢都受到關注。命理師廖美然解析，今年的卦象是易經13卦「天火同人」，上為「乾」講君王、天道規律、領導人及老闆等；下為「離」講文明、科技、心靈層次的覺醒。因此，領導人要能和人民同心共情、通達民意才能夠立於不敗之地；若帶有獨裁主義、皇帝思維可能就被人民推翻。

廖美然在節目中指出，今年將是真相大白的一年，世界領導人、企業體會有黑暗面被挖掘出來。所謂三元九運總共一百八十年，丙午年天火同人上為火、地下也為火是火最旺的一年，將衝擊金融，傳統金融威權恐會重整，小銀行可能面臨併購。另外要小心的是發生在監獄中的騷動，尤其美國經濟也將受到考驗。受川普關稅政策影響，美國對內政策出現分歧、人民抗爭；對外逼得歐洲勢力和他們背離，對國際不是有利趨勢。廖美然提醒「種植防水流」、「六畜恐瘟疫」、「冬天不行船」、「青年多失卒」四點，在丙午年40至50歲壯年族群要注意心血管健康，恐出現猝死危機，以靜制動、以守為攻，別太躁進，平安就是福。

廖美然表示，2026年女性在各方面會比較亮眼，政治上也是。（示意圖／翻攝自pixabay）

另外，綜觀國內局勢。廖美然表示，國內政黨各自黨內派系對立、內鬥會比較明顯。2026是女性年，她認為女性在各方面表現會比較亮眼，女性政治人物也是。廖美然總結，火年對金融衝擊大，各項投資都要小心，詐騙會很多、金融業裁員多，壽險業也面臨寒流壓力，市場消費將緊縮，汽車業也會較蕭條特別是二手車市場，也會有火山爆發、地震、乾旱。她提醒民眾，2026年小心用火用電，注意電力系統的故障；多重病毒危害也要注意。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

