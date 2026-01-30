2026最犯規的話題鞋款！厚底、薄底、芭蕾鞋全到齊，走春通勤都想穿，鞋櫃爆了也要＋1

（圖／品牌提供）

包包決定氣場，那鞋子基本上就決定今年「走得順不順」。本季鞋圈關鍵字—好運、舒適、造型感一次到位。從馬年限定的年味設計，到復古厚底、再到 Balletcore 芭蕾風全面入侵，這些鞋不只陪你時髦走春，還直接幫穿搭加分！

話題鞋款：PUMA BELLA、CAVEN

最有節慶氣氛的PUMA BELLA、CAVEN馬年限定鞋款說起。一雙鞋就能讓造型充滿年味，彪足馬力系列把馬年細節玩得剛剛好：鞋帶上的馬蹄扣、鞋跟的馬尾結，低調又討喜，傳遞「馬到成功」的好寓意。薄底鞋型讓腳感更貼地，象徵新的一年腳踏實地、穩穩前進，走春、拜年、逛街都實用。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）





人氣大勢Bella鞋款，以流暢俐落的鞋型線條圈粉無數，粉嫩配色搭配經典彎刀，穿上就是「今天很會穿」的狀態，#招桃粉配色甜而不膩，時髦度直接升級。而簡約百搭的 Caven則是小白鞋派的福音，疊加中底設計，加上 SoftFoam 與記憶鞋墊，舒適度在線，#招福白就是那種每天都會想穿出門的存在。

PUMA Bella UT #招桃粉／2,880元，PUMA Caven #招福白 $2,580元（圖／品牌提供）





話題鞋款：adidas Originals SUPERSTAR、Gazelle Bold

潮流經典代表—adidasOriginals SUPERSTAR、Gazelle Bold 新年限定系列。這一組走的是「低調招好運」路線，雙色鞋帶搭配三葉草馬蹄金屬扣飾，細節藏得很巧，鞋帶上還點綴「馬到成功」圖案，懂的人一看就知道。

（圖／品牌提供）





奶油白SUPERSTAR用復古皮革紋理營造質感，皮革拼接馬毛材質讓層次感瞬間拉滿，是年節穿搭中最安全又最有辨識度的選擇。至於Gazelle Bold復古紅色搭配厚底輪廓，完全是Y2K女孩的菜，存在感強卻不浮誇。

奶油白SUPERSTAR II／3,890元，復古紅GAZELLE BOLD W ／4,290元（圖／品牌提供）





話題鞋款：FILA Glio搶搭 Balletcore熱潮

近期討論度爆表的FILA Glio芭蕾運動鞋，Balletcore 芭蕾風正式攻佔鞋櫃，FILA 這雙 Glio 把優雅與機能拿捏得很精準。以1996年 PRO STABILE 1000 為靈感，透過皮革與透亮布料拼接，視覺輕盈又有層次，同時加強腳背與側邊包覆，漂亮歸漂亮，走路也很實在。

（圖／品牌提供）





台灣同步推出的SilverMoon銀月配色，像月光一樣柔亮，不論搭裙裝還是褲裝，都能為整體造型加一點溫柔的光。

FILA GLIO芭蕾運動鞋／2480元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

幸運草襯衫超搶鏡！陳庭妮的高段位穿搭公式一次解析，關鍵在這些細節

不只是新年限定！12款馬年精品、把好運藏進設計，套上就能時髦一整年

馬年開運指南！Chaumet、FRED、寶格麗…新春限定珠寶必收清單，戴上就好運