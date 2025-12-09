2026月曆.年曆夯！ 行政中心.公所排長龍 民眾一早卡位

高雄市 / 綜合報導

高雄市2026年的月曆和年曆，加入果嶺公園元素，還有手繪插畫版，十分文青，今(9)日早上10點開始發放，因為數量有限，每個人各限領一份，好多民眾一早就來排隊，甚至提前2小時到場，還自備椅子等待，行政中心和區公所外，都是長長人龍，但有民眾認為區公所沒發號碼牌，排在後面的人，只拿到年曆，沒拿到月曆，因此表達不滿。

高雄四維行政中心外，一早滿滿都是人在排隊，鏡頭轉到另一邊人行道，也都是人，民眾說：「各位，是月曆。」換到鳳山行政中心，盛況一樣滿滿人潮，有民眾拍下來說，這隊伍已經幾乎，把整個行政中心圍起來了，區公所外同樣一早都是人，原來大家是在排2026年的月曆和年曆，早上10點開始發送，民眾提前就來卡位排隊，也有備而來，民眾說：「8點多就去排了啊，本來就要排2個小時了啊，不然很多人，我就領不到了，拿椅子去坐，老人家了，腳會痠。」民眾說：「看到排隊排到區公所後面那，排很遠喔。」

高雄市2026年的月曆和年曆，這一次特別加入果嶺自然公園，還有手繪版塗鴉，匯集多樣色彩與自然景觀，看起來十分文青，9日早上10點開始，在四維和鳳山行政中心，還有38個區公所發放，民眾很踴躍大排長龍，中午過後，就發完了，民眾說：「有看到就是滿可愛的，想說下午有空去拿，可是剛剛過去就沒有看到了，發完了，很可惜。」

因為數量有限，每人限領，月曆和年曆各一份，民眾早早排隊，怕太晚拿不到，在前金區則發生小插曲，傳出有民眾認為公所沒先發號碼牌，排在後面的人，只拿到年曆沒拿到月曆，在現場表達不滿，看來2026年款式，實在很圈粉。

