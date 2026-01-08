2026月津港燈節、新營波光節2/7同步登場 展區地點、主題燈區、交通資訊一次看！

2026月津港燈節及新營波光節，兩個燈節的展期都是2月7日起至3月8日止，展期長達30天，也首次嘗試兩個活動有不同的屬性規劃，希望創造更多的話題，吸引更多不同族群的參與。春節期間，台南市區有普濟燈節，鹽水有月之美術館及月津港燈節，新營波光節則讓整治後的天鵝湖整成為觀光景點，一起來台南欣賞浪漫燈海！

月津港燈節

2026月津港燈節將於明年2月7日至3月8日展開，開幕夜將在2月7日於鹽水月津港親水公園舉行，30天展期共有59組藝術創作，並分為三大燈區。今年以「雲端光景」為題，將整座河域視為漂浮於時空與數據流之間的開放場域，透過藝術家的參與，展開「想像的上傳」與「感知的體驗下載」。

藝術燈區邀請20組藝術家團隊，創作出20組作品，其中包含日本與韓國等國外藝術家。月津超新星燈區提供新秀藝術家及大專院校學生發揮創意的場域，以「此時此刻」為主題，選出12件水上作品及8件船屋作品。日前已搶先開跑展出的巷弄燈區(漫月美行動特展)以「透明的某日」為策展主題，有7件新設作品、12件常設作品及1檔展覽於街區巷弄展出。

◆展期：2/7～3/8，開幕：2/7

◆地點：台南鹽水月津港 X 鹽水歷史街區

◆更多資訊：月津港燈節FB

◆交通資訊：

高鐵嘉義站2號出口第4月台 → 166公車 → 鹽水站

高鐵嘉義站2號出口第7月台 → 橘9、橘9-1 → 新營轉運站 → 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6 → 橋南老街臨時站

高鐵嘉義站2號出口第7月台 → 橘9、橘9-1 → 新營轉運站 → 61、7207、7208 → 鹽水站

新營火車站或新營轉運站 → 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6 → 橋南老街臨時站

新營火車站或新營轉運站 → 61 → 鹽水站

新營轉運站 → 7207、7208 → 鹽水站

燈區作品_天馬獸_森岡厚次（圖片來源：月津港燈節）

2026月津港燈節（圖片來源：月津港燈節）

新營波光節

2026新營波光節自2月7日起至3月8日止，展期為30天，策展主題為「光之夢」，打造天鵝湖成為一座會發光的夢境森林，並首次結合IP角色，營造適合親子同遊的燈節氛圍。展區規劃7大主題作品、2件IP，並與18個店家合作，開幕夜預定於2月8日舉行。

本屆新營波光節以「互動式裝置」為主要展演形式，並加入兩位可愛的 IP 角色，結合繪本故事般的想像，打造親切、有趣、適合各年齡層參與的展覽內容。在農曆過年期間，帶來一段輕鬆愉快的觀展體驗，在光影之中，感受不同於日常的創意想像。

◆展期：2/7～3/8每天晚上17:30～22:00，開幕：2/8 晚上19:00

◆地點：台南新營天鵝湖公園

◆更多資訊：新營波光節FB

◆交通資訊：

嘉義高鐵站2號出口第7月台→ 【橘9】、【橘9-1】→新營轉運站→ 【黃6延駛】、【黃6-1延駛】→天鵝湖公園站

新營火車站→【黃6 / 黃6-1】→天鵝湖公園站

2026新營波光節（圖片來源：新營波光節）

