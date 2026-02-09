2026月津港燈節浪漫登場 黃偉哲﹑陳亭妃共同點燈揭幕

南部中心／綜合報導

有「台灣最美水岸藝術燈節」稱號的「2026月津港燈節」8日晚上浪漫登場，由市長黃偉哲和立委陳亭妃共同點燈。這次燈節結合藝術、科技與在地記憶，分為三大燈區，共有六十件的作品，展期長達一個月，邀請民眾一起來鹽水過年。

台南市長黃偉哲（右）和民進黨台南市長提名人立委陳亭妃（右），共同為「2026月津港燈節」啟燈。（圖／民視新聞）

「請啟燈！」把象徵「儲存未來想像」的大型發光USB插入，台南市長黃偉哲和市長提名人立委陳亭妃，共同為「2026月津港燈節」啟燈，一盞盞造型獨特的藝術作品瞬間點亮月津港。台南市長黃偉哲：「月津港燈節是台南的一個，標誌品牌的一個燈節，而且已經今年是第16年歷久不衰，而且讓很多很多的市民朋友們，還有外來的觀光客都非常非常喜歡，源自於原先我們的文化活動，只有鹽水蜂炮，但是靜態的尤其在月津港整治好之後，能夠用燈節來佈置它，就變得非常非常漂亮。」

雲朵水上舞台歌手自彈自唱，民眾坐在四周的草地上聆聽，氣氛十足。（圖／民視新聞）

雲朵水上舞台歌手自彈自唱，民眾坐在四周的草地上聆聽，氣氛十足。這次燈節結合藝術、科技與在地記憶，以雲端光景為主題，共有60件作品，在藝術、巷弄及月津超新星三大燈區展出，展期長達一個月，民眾賞燈之餘，還能順遊周邊景點。台南市長黃偉哲：「我們還有這個鹽水老街的月之美術館，以及隔壁新營的天鵝湖的波光節，這個都是映照非常非常台南小鎮，而且台南古色古香的這個，非常漂亮的景點的地方。」燈節期間也安排多個藝文團隊輪番演出，邀請全台民眾一起走進鹽水，感受台南之美。

