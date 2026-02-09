「2026月津港燈節」台南鹽水浪漫展開，60件光影作品點亮「雲端光景」



台南鹽水的「月津港燈節」盛大登場，60件光影作品耐人尋為，圖為藝術家夏愛華作品《稻荷九尾白狐降臨》（左）、邱杰森和莫珊嵐《流域No.6：河》（攝影／曹憶雯）

【旅遊經 曹憶雯報導】



隨著春節腳步漸近，空氣中瀰漫著團圓與休假的喜悅，正是放下忙碌生活，充電放鬆的時刻。被譽為「台灣最美水岸藝術燈節」的台南鹽水「月津港燈節」，正式啟燈，以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景（Cloudscape）」為主題，將整座鹽水小鎮化身為一座巨大的「雲端空間」，儲存數百年的歷史記憶與文化，台南市政府觀光旅遊局邀您親臨感受水岸藝術之美！

都市藝術工作室創作的《浮光流雲》，倒映粼粼波光閃耀夢幻美感。（圖片提供／台南市政府）

※.三大展區、60件藝術作品 打造沉浸式光影體驗



想感受台灣最優質的水岸燈光藝術嗎？即日起至3月8日所舉行的「2026月津港燈節」值得走一趟鹽水，在月之港口共賞這場璀璨的「雲端光景」。台南市長黃偉哲在啟燈儀式中表示，月津港燈節舉辦16年來歷久不衰，累計已有超過350個藝術團隊參與，除了成為新銳藝術家嶄露鋒芒的舞台，每年吸引數十萬人次造訪，累積參觀人次已突破900萬人，成為台南極具代表性的文化節慶活動。



光影倒映水岸，月津港化身夢幻雲端場景，圖為有用主張創作的《永動的瞬間》（左），以及陳婉宜與吳冠葳作品《波光粼粼 - 維度遊蕩》（攝影／曹憶雯）

今年的月津港燈節規模依舊盛大，共規劃了「藝術燈區」、「月津超新星燈區」及「巷弄燈區」三大展區，共展出高達60件藝術作品。今年最大的特色在於「雲端光景」的主題概念，策展團隊透過當代藝術與數位科技，將鹽水的鹽產歷史、水岸紋理以及常民生活記憶轉化為發光的藝術裝置，藝術家們利用月津港蜿蜒的水域特性，創作出一件件倒映在水面上的夢幻佳作。









藝術燈區呈現科技與藝術的交會，勾勒鹽水夜間新風景，圖為王振瑋創作的《雲瀑》。（攝影／曹憶雯）

※.展區1藝術燈區，科技與藝術的跨界結合成為焦點



文化局局長黃雅玲提到，今年月津港燈節的作品可看性極高，是藝術迷不容錯過的打卡點。在「藝術燈區」，科技與藝術的跨界結合成為焦點，包括以流動的光象徵鹽水信仰與文化能量聚合的《浮光流雲》、讓傳統的神話化為當代的想像能量《天馬獸》、以氣膜結構塑造柔軟而發光的白狐身體，展現靈性與科技共生的《稻荷九尾白狐降臨》，以及從橋側傾瀉而下的彩色光帶瀑布，將橋梁與水面連為一體的《雲瀑》等等，皆展現了震撼的視覺張力，耐人尋味。







大型燈光裝置沿水展開，營造沉浸式體驗，圖為日本藝術家森岡厚次的作品《天馬獸》。（攝影／曹憶雯）







夜色中發光的吳騏57《雲貓串遊》藝術作品模樣可愛，成為人氣焦點之一。（攝影／曹憶雯）







夜間燈光亮起，搭配藝術品，勾勒出月津港的美麗輪廓。圖為夏愛華《稻荷九尾白狐降臨》

（攝影／曹憶雯）

※.展區2月津超新星燈區，開創具實驗性與前瞻性的視角



具實驗精神的「月津超新星」徵件展區，呈現新銳藝術家的前衛視角。備受矚目的作品包含：承載記憶的一艘船《餘波之中》，游移追尋珊瑚蟲的大型氣膜海兔《食夢獸》，以拱與月為意象的《行月》等作品，為燈節注入活潑且具前瞻性的藝術氣息。





超新星展區前衛創意，展現年輕藝術家的無限可能，圖為《行月》（左）、《記憶中樞》（右）等藝術作品。（攝影／曹憶雯）







新銳藝術家作品，展現前瞻與實驗精神，前圖為《食夢獸》。（攝影／曹憶雯）







《餘波之中》作品融入水岸空間，呈現創作的自由感。（攝影／曹憶雯）

※.展區3巷弄燈區，深入常民生活空間



除了精彩的水岸藝術作品，鹽水的「巷弄燈區」讓旅人在穿梭老街與老建築之間，與藝術微光不期而遇，以「透明的某日」策展主題所展出的新設作品《路燈樹》、《記憶的流動》、《鹽水的樹》，以及地方共生計畫《點亮．有天》、常設作品等，融合光影與地方記憶，在靜謐的夜色中，引領民眾品味鹽水小鎮在藝術進駐後的美麗蛻變，夢幻又充滿詩意。







藝術走入生活空間，讓鹽水巷道別有風情，吸引旅人拍攝，圖為藝術家王振瑋的《記憶的流動》。（攝影／曹憶雯）







老屋與《路燈樹》燈光共存，展現小鎮靜謐美感（攝影／曹憶雯）







在地故事化為藝術燈景，低調卻耐人尋味，圖為《鹽水的樹》。（攝影／曹憶雯）

※.走春加碼推薦 「2026新營波光節」可愛登場

此外，鄰近的新營天鵝湖亦有「波光節」相互輝映。第三屆新營波光節，以「光之夢」為題，創造充滿想像力、屬於天鵝湖的故事，將天鵝湖繹成一場大型的夢境。首次結合台灣新生代原創插畫IP，藝術家「緩緩」筆下溫暖的光兔 DILO，以及「蓓蓓」創作的可愛鼠尼，串聯起整個展場，成為引路人，帶領旅客走入這趟奇幻旅程，為台南走春之旅增添可愛的藝術氣息。







新營天鵝湖舉行的「波光節」，圖為黑川互動媒體藝術創作的《共生島：湖畔的波光派對》。（圖片提供／台南市政府）

※. 「2026月津港燈節」旅遊情報──

活動主題：「 儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」

活動日期： 2026年2月7日（六）至3月8日（日）

活動地點： 臺南市鹽水月津港親水公園及鹽水歷史街區

展出區域： 藝術燈區、月津超新星、巷弄燈區三大展區

點燈時間：

藝術燈區．月津超新星燈區：𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟯:𝟬𝟬（船屋𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟮:𝟯𝟬熄燈）；巷弄燈區：𝟭𝟴:𝟬𝟬-𝟮𝟮:𝟬𝟬。（𝟯/𝟯 元宵節延長至 𝟬𝟮:𝟬𝟬）



相關月津港燈節交通資訊與表演活動可至(https://www.facebook.com/yuejinlanternfestival/?locale=zh_TW)查詢！