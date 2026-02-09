「2026月津港燈節」台南鹽水浪漫展開，60件光影作品點亮「雲端光景」
台南鹽水的「月津港燈節」盛大登場，60件光影作品耐人尋為，圖為藝術家夏愛華作品《稻荷九尾白狐降臨》（左）、邱杰森和莫珊嵐《流域No.6：河》（攝影／曹憶雯）
【旅遊經 曹憶雯報導】
隨著春節腳步漸近，空氣中瀰漫著團圓與休假的喜悅，正是放下忙碌生活，充電放鬆的時刻。被譽為「台灣最美水岸藝術燈節」的台南鹽水「月津港燈節」，正式啟燈，以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景（Cloudscape）」為主題，將整座鹽水小鎮化身為一座巨大的「雲端空間」，儲存數百年的歷史記憶與文化，台南市政府觀光旅遊局邀您親臨感受水岸藝術之美！
都市藝術工作室創作的《浮光流雲》，倒映粼粼波光閃耀夢幻美感。（圖片提供／台南市政府）
※.三大展區、60件藝術作品 打造沉浸式光影體驗
想感受台灣最優質的水岸燈光藝術嗎？即日起至3月8日所舉行的「2026月津港燈節」值得走一趟鹽水，在月之港口共賞這場璀璨的「雲端光景」。台南市長黃偉哲在啟燈儀式中表示，月津港燈節舉辦16年來歷久不衰，累計已有超過350個藝術團隊參與，除了成為新銳藝術家嶄露鋒芒的舞台，每年吸引數十萬人次造訪，累積參觀人次已突破900萬人，成為台南極具代表性的文化節慶活動。
光影倒映水岸，月津港化身夢幻雲端場景，圖為有用主張創作的《永動的瞬間》（左），以及陳婉宜與吳冠葳作品《波光粼粼 - 維度遊蕩》（攝影／曹憶雯）
今年的月津港燈節規模依舊盛大，共規劃了「藝術燈區」、「月津超新星燈區」及「巷弄燈區」三大展區，共展出高達60件藝術作品。今年最大的特色在於「雲端光景」的主題概念，策展團隊透過當代藝術與數位科技，將鹽水的鹽產歷史、水岸紋理以及常民生活記憶轉化為發光的藝術裝置，藝術家們利用月津港蜿蜒的水域特性，創作出一件件倒映在水面上的夢幻佳作。
藝術燈區呈現科技與藝術的交會，勾勒鹽水夜間新風景，圖為王振瑋創作的《雲瀑》。（攝影／曹憶雯）
※.展區1藝術燈區，科技與藝術的跨界結合成為焦點
文化局局長黃雅玲提到，今年月津港燈節的作品可看性極高，是藝術迷不容錯過的打卡點。在「藝術燈區」，科技與藝術的跨界結合成為焦點，包括以流動的光象徵鹽水信仰與文化能量聚合的《浮光流雲》、讓傳統的神話化為當代的想像能量《天馬獸》、以氣膜結構塑造柔軟而發光的白狐身體，展現靈性與科技共生的《稻荷九尾白狐降臨》，以及從橋側傾瀉而下的彩色光帶瀑布，將橋梁與水面連為一體的《雲瀑》等等，皆展現了震撼的視覺張力，耐人尋味。
大型燈光裝置沿水展開，營造沉浸式體驗，圖為日本藝術家森岡厚次的作品《天馬獸》。（攝影／曹憶雯）
夜色中發光的吳騏57《雲貓串遊》藝術作品模樣可愛，成為人氣焦點之一。（攝影／曹憶雯）
夜間燈光亮起，搭配藝術品，勾勒出月津港的美麗輪廓。圖為夏愛華《稻荷九尾白狐降臨》
（攝影／曹憶雯）
※.展區2月津超新星燈區，開創具實驗性與前瞻性的視角
具實驗精神的「月津超新星」徵件展區，呈現新銳藝術家的前衛視角。備受矚目的作品包含：承載記憶的一艘船《餘波之中》，游移追尋珊瑚蟲的大型氣膜海兔《食夢獸》，以拱與月為意象的《行月》等作品，為燈節注入活潑且具前瞻性的藝術氣息。
超新星展區前衛創意，展現年輕藝術家的無限可能，圖為《行月》（左）、《記憶中樞》（右）等藝術作品。（攝影／曹憶雯）
新銳藝術家作品，展現前瞻與實驗精神，前圖為《食夢獸》。（攝影／曹憶雯）
《餘波之中》作品融入水岸空間，呈現創作的自由感。（攝影／曹憶雯）
※.展區3巷弄燈區，深入常民生活空間
除了精彩的水岸藝術作品，鹽水的「巷弄燈區」讓旅人在穿梭老街與老建築之間，與藝術微光不期而遇，以「透明的某日」策展主題所展出的新設作品《路燈樹》、《記憶的流動》、《鹽水的樹》，以及地方共生計畫《點亮．有天》、常設作品等，融合光影與地方記憶，在靜謐的夜色中，引領民眾品味鹽水小鎮在藝術進駐後的美麗蛻變，夢幻又充滿詩意。
藝術走入生活空間，讓鹽水巷道別有風情，吸引旅人拍攝，圖為藝術家王振瑋的《記憶的流動》。（攝影／曹憶雯）
老屋與《路燈樹》燈光共存，展現小鎮靜謐美感（攝影／曹憶雯）
在地故事化為藝術燈景，低調卻耐人尋味，圖為《鹽水的樹》。（攝影／曹憶雯）
※.走春加碼推薦 「2026新營波光節」可愛登場
此外，鄰近的新營天鵝湖亦有「波光節」相互輝映。第三屆新營波光節，以「光之夢」為題，創造充滿想像力、屬於天鵝湖的故事，將天鵝湖繹成一場大型的夢境。首次結合台灣新生代原創插畫IP，藝術家「緩緩」筆下溫暖的光兔 DILO，以及「蓓蓓」創作的可愛鼠尼，串聯起整個展場，成為引路人，帶領旅客走入這趟奇幻旅程，為台南走春之旅增添可愛的藝術氣息。
新營天鵝湖舉行的「波光節」，圖為黑川互動媒體藝術創作的《共生島：湖畔的波光派對》。（圖片提供／台南市政府）
※. 「2026月津港燈節」旅遊情報──
活動主題：「 儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」
活動日期： 2026年2月7日（六）至3月8日（日）
活動地點： 臺南市鹽水月津港親水公園及鹽水歷史街區
展出區域： 藝術燈區、月津超新星、巷弄燈區三大展區
點燈時間：
藝術燈區．月津超新星燈區：𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟯:𝟬𝟬（船屋𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟮:𝟯𝟬熄燈）；巷弄燈區：𝟭𝟴:𝟬𝟬-𝟮𝟮:𝟬𝟬。（𝟯/𝟯 元宵節延長至 𝟬𝟮:𝟬𝟬）
相關月津港燈節交通資訊與表演活動可至(https://www.facebook.com/yuejinlanternfestival/?locale=zh_TW)查詢！
其他人也在看
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
77歲李炳輝生活陷困頓！楊貴媚、陳美鳳出手了 私下暖舉曝光
桂田文化藝術基金會多年來固定於每年農曆新年前舉辦尾牙聚會，希望在歲末之際，為長年奉獻於台灣演藝圈的前輩們，創造一個團圓相聚、彼此關懷的時刻。農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。
65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳
勞保局宣布，1/1起，國保月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，月投保金額調高後，2月開始，老年年金每月最多可領6107元。 1/1起國保月投保金額調高 勞保局指出，為保障國保被保險
林宅血案46年沉冤未雪！黨外運動律師變受害者 轉型正義待完成
即時中心／林韋慈報導1980年2月28日，台北市中正區（當時為城中區）信義路二段一帶的林義雄住處，發生震驚全台的滅門血案。當時林義雄年僅7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，以及母親林游阿妹，在自家地下室遭人刺殺身亡；長女林奐均身中多刀重傷，則幸運生還。案發當時，林義雄正因「美麗島事件」遭軍事法庭審判。
外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮
地方中心／賴國彬 桃園報導花蓮外役監逃犯康育豪，逃亡四年，前天從中國入境遭逮！原本在外役監服刑，四年前返家探視未歸，而且逃亡期間疑似犯下砍人案，以及黑人家族老大郭信一遭狙殺，也懷疑是他行兇，行徑囂張大膽，還一度傳他偷渡柬埔寨「深造」，身揹四條通緝罪名，當場被移民署攔下通報送辦。
伍思凱兒伍諒再爆爭議！遭控「拖欠借款、違反保護令」本人反應曝光
伍思凱31歲兒子伍諒（原名伍靖）日前遭爆藉由星二代光環餵毒、騙砲，他隨後否認並表示遭到抹黑，更直言「沒有證據的話，我會提告的」。未料風波未歇，他今（9）日又被爆料拖欠借款，甚至因違反保護令遭到起訴。對此，《三立新聞網》向伍諒求證，本人反應也曝光。
勞退大豐收3／退休後勞保+勞退能月領6萬元？ 只要做到這2件事就行
多數勞工以為退休後靠勞保勞退月領6萬元幾乎不可能，但實際上，只要策略正確就能辦到。勞動部最新統計顯示，多數勞工實際請領勞保老年年金的年齡，遠低於法定65歲，而「63歲請領」是兼顧折扣與時間價值的黃金選項。再搭配40歲起自提6%的勞退新制，透過長期複利累積，退休後月領6萬元是一條清楚可計算的路徑。
【2026年2月活動推薦】陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有陽明山花季、寶可夢台南、櫻花季、農曆春節、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
北捷深夜驚魂！男搭末班車「2水果刀插口袋」 乘客嚇壞求救
有網友在社群平台Threads上發文表示，在捷運手扶梯遇到超多警察拿著盾牌往站內衝，後來又看到警察邊跑邊把甩棍抽出來。後來才得知是有人在中山站亮刀，有些民眾準備進站時，該當事人已經被壓制在牆上了。警方表示，8日凌晨0時13分獲報，捷運中山站有人疑似攜帶水果刀，無故外...
清境奔羊節暖身！115對綿羊上路演練 萌樣超吸睛
清境農場將於2月13日舉辦奔羊節活動，羊群近期蓄勢待發，不少遊客行經時，驚見馬路與高空步道上有羊咩咩靜靜等待、準備出發演練，場面可愛又壯觀。奔羊節期間，清境也祭出新春集點抽紅包活動吸客，公路局則推出旅遊套票與加班疏運計畫，鼓勵遊客多加利用大眾運輸，避免塞車掃了遊興。
楊貴媚發紅包給李炳輝 現場還有「超大咖八點檔」一姐
桂田文化藝術基金會依循多年傳統，舉辦年度「歲末關懷尾牙聚會」，邀請演藝圈資深前輩提前團圓，在溫暖相聚中迎接新春。基金會執行長楊貴媚親自出席，與長年關懷演藝前輩的夥伴們一同向長輩致上年節祝福，也延續對台灣影視文化的感謝之意。
女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"
中部中心/張家維 南投報導南投北港溪峽谷景致壯麗，不過因為沿途常有落石，管理單位公告禁止進入，不過8日下午，有女子和朋友闖入探訪，不慎被落石砸中頭部，當場血流如注，消防報獲趕緊抵達現場，將人送往醫院救治。女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流"(圖/民眾提供)消防人員，十萬火急，衝往峽谷，因為獲報有女子被落石砸中，鮮血直流，滿臉都是血。女子前額，出現大約10公分撕裂傷，表情痛苦，躺在擔架上，一動也不動，生命跡象微弱，消防人員趕緊替她加壓止血，並且保暖，送往醫院救治。峽谷便道入口貼有公告禁止遊客進入 58歲王姓女子卻在8日下午闖入(圖/民視新聞)女子被落石砸中地點，在南投仁愛鄉，惠蓀林場附近的北港溪峽谷，因為沿途常有落石，路況不佳，峽谷便道入口，貼有公告，禁止遊客進入，不過58歲王姓女子，8日下午兩點多，卻和朋友闖入賞景，不慎被落石砸中。北港溪峽谷長期存在落石風險救援也不易 民眾冒險闖入發生驚悚意外掛彩(圖/民視新聞)北港溪峽谷，因為有溫泉秘境，在這幾年爆紅，不過因為屬於破碎岩層地質，地勢陡峭，長期存在落石風險，救援也不易，這回民眾冒險闖入，發生驚悚意外掛彩，得不償失。原文出處：女遊客擅闖北港溪峽谷! 遭落石擊中頭部"鮮血直流" 更多民視新聞報導三立採訪車撞進彰化銀行內 10人輕重傷完整名單曝光！台中太平邊坡養護工程 "巨石滾落"一度占雙向道路天送埤車站停車場爆衝突 婦人咆哮丟石頭?入口急關閉
向台中市府陳情無果 反「大夫第」土地重劃自救會會長北捷縱火抗議遭逮
稍早前，台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁中遭人縱火，所幸2案皆未造成傷亡，警方研判是同犯嫌蓄意縱火，經偵辦後逮捕1名涉案老翁，目前已帶回警局訊問，詳細動機還待後續調查釐清。據了解，涉案的是台中市神岡區大夫第反重劃自救會的會長72歲的曾世源，他屢次在台中陳情未果，這次想趁過年前讓社會大眾了解住戶的無奈，才憤而北上在北捷廁所內陸續縱火，希望能讓台中市府重視。
護理師不滿遭逼跨科支援、國假上班 高醫：醫療不中斷是社會責任
春節前夕，高雄醫學大學醫療企業工會今（9）日上午召開記者會，指控高醫長期以人力不足為由，強推護理人員進行「跨科支援」，並要求挪移、調整國定假日上班，呼籲應尊重勞工權益，勿罔顧病人安全。高醫則駁斥工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，醫療服務不中斷是醫學中心不可推卸的社會責任，同時也依法依規給付並提供
闖南投北港溪野溪溫泉 女遭落石砸頭急送醫
南投縣 / 綜合報導 南投仁愛鄉惠蓀林場、北港溪峽谷溫泉頭，發生落石砸傷人的意外，1名58歲女子和朋友闖入禁止進入的北港溪野溪溫泉，經過便道時被落石擊中頭部，大量出血意識模糊，當時1名休假的消防隊員正在附近，聽到消息趕來幫忙救人，用小貨車緊急把女子接駁送醫。女子躺在擔架上，滿臉是血，救護人員到場為她加壓止血，由於失血過多，女子意識模糊，加上山區道路狹窄救援困難，救護車無法進入，救護人員緊急協調惠蓀林場小貨車進入峽谷，把女子載到寬闊道路，由救護車接手送醫。救護人員說：「有，我有摸到(脈搏)，對，很微弱，所以有點危險了。」女子目前還在醫院觀察治療，意外發生在8日下午2點多，從台北來的58歲王姓女子和朋友，走在南投仁愛和國姓交界的北港溪峽谷，經過施工便道往返野溪溫泉時，突然山壁一片石頭崩落，砸中女子頭部，朋友趕快打119報案，當時一名在步道附近休假的消防隊員，聽到消息立刻趕過來，協助女子送醫。國姓消防分隊員陳廷翰說：「接觸到患者的時候，她面部，左前額已經有大量出血，有嚴重的撕裂傷，約10公分。」惠蓀林場內的北港溪峽谷，屬於破碎岩層地質，長期存在落石風險，管理單位也在閘門處貼了各種公告，禁止民眾進入，但這裡的野溪溫泉，在網路上爆紅，吸引大批民眾，不顧禁令闖入秘境，一旦發生意外，不但救援難度極高，更可能為了美景，付出代價。 原始連結
百歲人瑞與看護結婚"獲房產" 家屬怒批:戶所都沒警覺?
社會中心／綜合報導102歲人瑞和68歲看護結婚，子女憤怒抗議，連日引發討論！兒子怒批，登記結婚時戶政人員難道都沒有一點警覺是婚姻詐騙嗎？質疑連婚姻見證人，也全都是看護的人，像是她的兒子以及好友。律師也分析，未來在法院上對簿公堂的話，見證人的證詞，很可能就會對看護有利。記者今天上山實地直擊遭三度抵押達3500萬的豪宅。
犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」
社會中心／馬聖傑、洪國凱、吳培嘉 新北市報導新北市五股地區，發生超商搶案！週日晚間，一名男子手拿一把35公分長的西瓜刀，走進超商，就要店員把錢交出來，犯案時間不到兩分鐘，他得手三萬元之後，先到朋友開的美容院變裝，再搭小黃逃逸！最後，不知道是良心過意不去，還是覺得法網難逃，路上看見警車，主動投案。員警vs.嫌犯：「你身上有什麼東西，我看一下，錢啦都錢啦，我看一下啦，沒藏東西啦。」持刀搶超商的嫌犯，逃到一半，看到路邊有巡邏員警，下車後主動投案，馬上被搜身！時間倒回四小時前。目擊民眾，拍下嫌犯犯案後，左手拿著西瓜刀、右手拿著袋子，大搖大擺走在路上！監視器還拍到，他疑似怕被發現，還小跑步穿越馬路，他犯案後不是馬上回家，而是來到朋友開的美容院。犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」。（圖／民視新聞）民視記者馬聖傑：「嫌犯犯案之後，是步行來到這間，由他朋友所開的美髮院，他先來到這邊換裝，之後又想把搶來的錢交給對方，對方拒絕之後，他再搭乘小黃逃逸。」美容院老闆娘：「一萬塊而已啦，他沒正常上班沒飯吃借他錢吃飯。」原來就是欠美容院老闆娘一萬元！週日晚上八點多，36歲張姓嫌犯，喝酒壯膽後，手持35公分西瓜刀，闖入新北五股某連鎖超商，持刀揮舞，大喊我不會殺你們，自行拿取收銀機內的鈔票，犯案時間不到兩分鐘！他走投無路，也發現早被警方鎖定，從朋友開的美容院離開後，搭小黃看到巡邏警車，於是投案自稱得手3萬元，坐計程車花1千，買檳榔吃東西花200，四小時內被逮。犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」。（圖／民視新聞）蘆洲分局偵查隊隊長謝志和：「本分局專案小組，於案發四小時內逮獲犯嫌，並向新北地檢聲請拘票，全案依強盜罪移送新北地檢偵辦，並將建請羈押。」欠錢還不了錢，竟然持刀搶超商！背後是不是還有其他犯案目的？警方都還得追查。原文出處：犯案時間不到兩分鐘！ 36歲男酒後壯膽「西瓜刀搶超商」 更多民視新聞報導宜蘭三層樓民宅深夜惡火 2名房客受困身亡北投溫泉湯屋雙屍命案！女泡湯池身亡 男倒臥池外送醫不治「四大神獸」頂級超跑現身 太子集團33輛名車3/2法拍
深夜驚見隨機攻擊！台中酒後變身「浩克」大鬧超商 出拳暴打路人
台中市北區驚傳隨機攻擊！昨（7）日深夜11時許，有名男子疑似喝酒醉後變身「浩克」，渾身酒氣的在青島路二段上大鬧，不僅突然伸手抱住路人，還闖入超商內出拳暴打另名男子，讓其他同行友人嚇得報警。警方趕抵時雙方衝突已平息，立即對酒醉男子進行保護管束並帶返所，後續2名遭攻擊及辱罵的男子也表示，將對酒醉男提出告訴，警方依傷害及妨害名譽等罪嫌將酒醉男移送偵辦。
過年走春「好額有賰」！2026「花在彰化」接駁車看這裡
春節走春，走對了旺整年！大年初一是「開正大吉」的好日子，因「春」與台語「賰（剩餘）」諧音，象徵新的一年財富盈餘、福氣滿溢。全國走春第一品牌「2026花在彰化」將於2月17日（初一）至3月1日（正月十三）在溪州公園登場，適逢「立春」氣節，百花齊放，是全台遊客踏青祈福的首選。
烈焰沖天！鳳山透天厝凌晨竄惡火 35歲孫受困不幸喪命
高雄市鳳山區今（8日）驚傳死亡火警，位在保泰路一棟3層樓透天厝凌晨竄出火苗，火勢猛烈不斷向上延燒，警消獲報派出大批消防人車前往灌救，雖然不到20分鐘撲滅火勢，但逐層清查時，在3樓發現屋主3歲的顏姓孫子已燒成焦屍，詳細的起火原因有待警消進一步調查。