2026月津港燈節、新營波光節二月七日同步璀璨登場

記者陳佳伶／新營報導

2026月津港燈節、新營波光節，七日將同步在月津港和天鵝湖登場，一連展至三月八日，文化局說，今年兩大燈節分別以「儲存未來鹽水的想像–雲端光景」、「光之夢」為策展主題，集結國內外頂尖藝術團隊帶來藝術盛會，邀請全國民眾走訪台南，來一場沉浸式光影體驗 。

文化局說，邁入第十六年的「月津港燈節」已成國際級燈節品牌，今年以「雲端光景 Cloudscape-儲存未來鹽水的想像」為主題，規劃「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，邀請日本、韓國、台灣的藝術團隊，展出六十組精彩作品。

月津港燈節亮點作品，包括黑川互動《光．蜂炮》，將傳統慶典重構為雲端的數位祭典，是具震撼力的光牆作品；國際級光藝術家千田泰廣帶來《真實之後》，運用數百條白色高速振動的螢光線緩緩波動，彷彿置身數據流生成的幻象中；「禹禹藝術工作室」作品《飄落一片光景》，以竹材與霧氣構成彎月與雲朵，輕輕飄落在水面；韓國藝術家朴奉伎的《呼吸》、日本藝術家森岡厚次的《天馬獸》，以及台灣藝術家姚仲涵、王振瑋等團隊作品，在月津港的水域、巷弄間，展現獨特在地光景 。

文化局表示，今年邁入第三屆的新營波光節，已連兩年獲國際繆思設計大獎金獎肯定，今年展覽以新營天鵝湖公園為核心，「光之夢」為主題，首度與潮流IP合作，打造夢境小精靈「光兔DILO」與「鼠尼SUNI」，引領民眾穿梭現實、夢境間。

今年波光節規劃七件主題作品，其中有四件互動的裝置藝術，結合聲音、影像與感測科技；亮點作品包括國際團隊帶來的《Nidium》，以鳥巢形象在天鵝湖畔樹林，發出療癒鳥鳴聲；黑川互動《共生島》，利用水霧投影技術，民眾可與作品互動，創造歡樂時光；新銳團隊「無邊製造」與「雜波ZAP」，在天鵝湖拱橋、九曲橋設置互動作品，隨民眾步伐移動與跳躍，橋面將激起層層光之漣漪，為靜謐湖畔增添動感。