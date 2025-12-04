2026有機會？高虹安2審12/16宣判 郭正亮斷言「她不認輸」：一定選到底

記者羅欣怡／新竹報導

停職中的新竹市長高虹安二審12月16日將宣判，是否參選2026外界關注。（圖／翻攝畫面）

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內涉詐助理費一審重判7年4月，二審將在12月16日宣判。在2026的九合一選舉是否仍會代表民眾黨出戰新竹市？前立委郭正亮認為，高虹安不認輸，「一定會參選到底。」

2026新竹市長之戰，代理市長邱臣遠蠢蠢欲動，官司纏身的高虹安能否出線，藍營會禮讓抑或推派人選，再次成為焦點。郭正亮昨（3日）在《綠也掀桌》節目中表示，高虹安不認輸，所以她一定參選到底，判決沒有用，她可以參選，「她有罪，可是刑期不到10年，她會參選到底。」郭正亮也預測，二審法官會判她有罪，但她一定會參選到底。

郭正亮分析，國民黨也很難為，因為如果高虹安二審有罪，國民黨地方的人會說我們要選，不然豈不是送給民進黨，這個問題早就浮現了。

前立委郭正亮斷言：「高虹安一定參選到底」。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

郭正亮認為，以他對高虹安的了解，她一定會參選到底，「她如果參選，然後又當選，會不會是一場空？」因為最後定讞有罪，還是要抓去關，他知道國民黨地方有聲音，「國民黨會說這樣會不會送給民進黨。」

郭正亮指出，高虹安目前的民調還是最高，因為很多人認為她是冤枉的，而且涉及貪汙案的錢這麼少，才10幾萬，「難道這樣就要剝奪一個人的市長參選資格？」

主持人問到，2026新竹縣市之戰，是不是對藍白都不容樂觀？ 郭正亮反而覺得，更危險的是其他地方，例如嘉義市長之戰，民進黨立委王美惠很強；還有彰化市長之戰，民進黨立委黃秀芳也很強，另外一個是宜蘭市長之戰，林國璋百分之百是賴清德的人馬，綠委林俊憲下來第二個目標就是他，全力輔選。

