2026期中選舉，共和黨剉咧等！川普宣稱「自己做的超棒」，但承認明年將有一場苦戰
美國總統川普13日在白宮橢圓形辦公室接受《華爾街日報》採訪，除了大力宣傳他為美國爭取數十億美元投資的努力，聲稱相關資金將有助於美國經濟轉型，但他同時也承認，自己無法預測這些政績能否在明年為共和黨帶來政治利益、轉化為期中選舉的勝利。
面對即將到來的2026年期中選舉——通常被視為對現任總統執政成績的「期中考」，川普罕見地流露出沒有把握的一面。當被問及共和黨是否會在明年11月失去眾議院時，川普竟稱「我無法告訴你，我不知道這些資金何時才能到位」。川普還對《華爾街日報》表示：「我沒辦法告訴你這（巨額投資）會如何與選民的感受畫上等號，我也不知道這些錢什麼時候才會真正發酵。」
自川普上任以來，美國經濟雖然穩定成長，但並非所有人都能平等受益，或者說，大部分老百姓其實感受不大。除了就業成長乏力、失業率上升，許多日用品和民生服務的價格節節上漲，許多美國人也開始懷疑，帳面上的漂亮數字是否真的反映了他們的經濟日常。
美國的經濟狀況是川普贏得2024年大選的重要原因，但自從他重返白宮以來，選民對總統的經濟政策越來越不滿。川普曾表示物價將會下跌，但又同時堅稱他已經降低了物價。川普將美國現在的通膨歸咎於民主黨人與拜登政府，並宣稱「我認為我們必須得再過幾個月再來談——屆時我們的物價狀況應該會相當理想」、「我創造了歷史上最偉大的經濟，但人們可能需要一段時間才能理解這一切」。
《華爾街日報》指出，川普重回白宮已將近一年，但他的民調表現持續低迷，因為選民對他應對通膨和物價上漲的措施日益不滿。共和黨上個月的地方選舉慘敗，更是透露了美國的民意風向，並且引發共和黨策士的擔憂，他們擔心共和黨在明年的期中選舉可能遭遇更大的逆風，民主黨人也計劃將川普的經濟政策作為明年選戰的核心議題。
民主黨國會競選委員會主席、聯邦眾議員蘇珊·德爾貝內（Suzan DelBene）說，川普上任第一天就承諾降低生活成本，顯然他食言了，因為全美家庭的生活成本提高了。《華爾街日報》則說，歷史經驗顯示，現任者面對期中選舉往往難以獲勝，二戰後僅有1998年的柯林頓（Bill Clinton）與2002年的小布希（George W. Bush）能夠逆勢讓眾院席次不減反增。
面對明年期中選舉的考驗，白宮列出一系列經濟措施，包括延長並擴大減稅政策、撤銷聯邦法規、提升國內能源產量、敦促企業將工廠遷回美國。川普也強調那些新簽署的貿易協議，聲稱這將減少貿易逆差、降低對外國供應鏈的依賴、更為美國帶來豐厚財富。不過川普上個月也主動降低數十種農產品與食品的關稅
，試圖解決日常必需品價格上漲（尤其是咖啡與牛肉）的壓力百姓壓力。《華爾街日報》指出，若國會議員放任「歐巴馬健保」的補助措施到期失效，數以百萬計的美國民眾還要面對醫療成本上漲的問題。
聯邦最高法院即將針對部分川普關稅的合法性做出違憲審查的判斷，這將攸關川普政府依據1977年《國際緊急經濟權力法》實施的關稅措施能否繼續。川普對《華爾街日報》表示，若最高法院的大法官們認定這些關稅違憲，「對美國而言將非常可怕」。被問及是否有其他方式替代關稅時，川普表示尚有其他法律手段，但它們都「不夠靈活、不夠迅速、效率不彰、對國家安全也較為不利」。
川普還宣稱：「就在十分鐘前、就在你們來之前，我剛動用關稅手段，平息了泰國和柬埔寨之間新爆發的摩擦」、「我告訴他們要是開戰，我不僅會撕毀現有貿易協議，更將對貴國加徵關稅」、「除了我，沒有人能這麼做。」不過《華爾街日報》也引用泰國與柬埔寨政府的最新說法，強調兩國邊境沿線戰鬥仍在持續——川普並沒有如他所說的阻止衝突。
由於川普正在推動政府直接介入其視為經濟關鍵領域的產業，甚至對半導體與關鍵礦物的企業取得股權 。當被問及是否考慮收購任何國防企業股權時，川普給了肯定的回應：「我們應該在人們需要某些東西時投資企業，我認為我們應該投資企業。現在有些人會說這聽起來不太美國，其實我認為這非常美國。」
在《華爾街日報》專訪期間，川普多次接聽友人與盟友的來電，其中包括內政部長道格·伯格姆（Doug Burgum），討論了華府特區高爾夫球場的規劃。川普抱怨現在「每當有好消息，市場反而下跌」，因此「如果出現真正的好消息，市場就會崩盤」。川普吹噓自己去年的勝選、宣稱美國吸引了超越史上任何國家的投資額、股市也屢創新高，但是他對共和黨的期中選舉前景卻不太有信心。
「我們走著瞧，我們應該會贏。但你知道，從統計學角度來看，要贏真的很難。是啊，這說不通。」
